認煽惑他人立法會選舉不投票 冷氣工程師判監兩個月緩刑兩年

一名56歲冷氣工程師在2025年立法會換屆選舉期間，在社交平台Facebook轉載呼籲他人不投票的貼文，被廉政公署起訴，今早（24日）在西九龍裁判法院承認控罪。 辯方求情被告只是無意間轉發貼文，一時疏忽。裁判官熊雪如判刑時指，案件性質嚴重，政府為選舉投放大量人力物力，任何人都不得干預選舉，但考慮被告初犯和無案底等，判處被告監禁兩個月，緩刑兩年。

被告黃建國承認一項「在選舉期間內藉公開活動作出煽惑另一人不投票或投無效票的非法行為」罪。案情指，他在2025年11月2日下午，於自己的Facebook帳戶，轉載被警方懸紅通緝的姜嘉偉貼文，該帖文涉嫌煽惑他人在上述選舉中不投票；黃於同年11月14日被捕。