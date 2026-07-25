狗隻入食肆｜31間食肆退出計劃　謝展寰籲先審視經營模式勿盲目跟風

容許狗隻進入獲批准食肆措施實施逾兩星期。環境及生態局局長謝展寰今早(25日)在電台節目表示，整體合規情況理想，在政府抽樣訪問的40多間參與食肆中，超過一半表示營業額增加了一倍，但有31間食肆因客人不接受而退出計劃，包括茶餐廳、中式酒樓、快餐店和酒吧等。他認為，如果客人多為寵物主人，附近亦有很多人遛狗，成功機會就會很大，呼籲食肆申請時要考慮清楚自身定位和客源，切勿因有新計劃就盲目跟風。

收 65 宗投訴 比例不算高 謝展寰提到，為配合新措施初期的磨合期，食環署特別設立了一支90人的專責隊伍，過去兩周共進行了逾14,000次巡查，發出70宗口頭警告。違規事項主要涉及標示不清，部分食肆門口的標示不清晰或位置欠佳；其次是部分狗主未有妥善牽引狗隻，或未有將狗隻扣在固定位置。而絕大部分違規食肆在收到警告後已即時改善，因此目前未有檢控個案。他重申若發現帶同危險狗隻進入，或容許狗隻進入廚房等嚴重違法情況，當局必定會提出檢控。此外，署方期間共收到65宗針對獲准食肆的投訴，食環署每年平均收到1.8萬宗對不同食肆的投訴，相比之下比例不算高。

名額將分配予候補申請者 至於何時會放寬名額或展開第二階段，謝展寰表示當局持開放態度，但需要幾個月作動態評估。現時獲准許狗隻進入的食肆有超過970間，較首批逾940獲准食肆多，顯示絕大部分獲准許的食肆均選擇繼續推展新措施，整體參與情況穩定。而有部分餐廳退出同時，有更多候補申請人想取得釋放出來的名額，當局早在6月中已經將未中籤的食肆，按抽籤的排序列入候補名單。若有獲批食肆撤銷准許，其名額會按該順序分配予候補申請者。