颱風紅霞・交通持續更新｜機場快綫周一凌晨加開兩班往香港　機管局目標航班明早回復正常

強颱風紅霞襲港，香港天文台已於下午3時20分改發一號戒備信號。港鐵東鐵綫太和站附近的復修工作已經完成，全綫服務在下午2時左右開始陸續恢復。此外，港鐵為配合機管局要求，機場快綫周一凌晨1時15分及1時30分將加開兩班列車，由機場站經青衣站、九龍站前往香港站，以應付乘客需求。 廣深港高速鐵路香港段方面，港鐵接獲內地鐵路單位通知，今日下午4時前所有來往香港西九龍站及內地站點的高鐵列車班次取消，而周一亦有部分班次取消，港鐵會繼續與內地鐵路單位就兩地的天氣情況協調相應的列車服務安排。

機管局：約360班航班取消 九巴和龍運巴士今日晚上6時表示，大部分日間路線已陸續恢復，部分路線或因路面狀況需改道行駛，而因應迪欣湖暫停開放，龍運路線R8及R33將改道不經迪欣湖。另外，多條路線今日會暫停服務，包括33R、74R、91R、92特快班次、92R、96R、99R、275R、289R、960P、HK1、HK2，以及所有「寵物巴士團」。 機管局下午5時半預計，香港國際機場今日全日將處理約670班航班，約360班航班取消。當局實施航班重新編配機制，中午後航班逐步恢復升降，三條跑道將因應需要通宵運作，目標於明早回復航班正常運作，呼籲旅客應先向航空公司查詢航班最新情況，待確定機位及航班時間後，預留充足時間前往機場。機管局又稱，在八號烈風或暴風信號生效時即時啟動的電子的士派籌系統，一共派發約1,800個籌號。

【周日12:45更新】城巴及九巴、龍運巴士已陸續恢復大部分日間路線，但部分路線因路面情況仍要停駛或改道： 九巴：因塌樹及水浸需改道行駛或需時更長時間方能恢復 新界東︰ 64K、72、72A、73A、74A、74K、76K、77K、79K、81、94、99及299X

新界西︰ 51

過海路線︰ 103 九巴：受危險棚架影響，長沙灣道近光昌街一段來回程全線封閉，逾40線需改道︰ 九龍︰ 2A、2B、2F、2X、6、6D、214

新界東︰ 72、86、86A、98C、270B、286C、286X、298X

新界西︰ 30X、31B、35A、36A、36B、37、42A、44、45、46、52X、58X、59X、60X、66X、67X、68X、69X、234X、238X、265B

過海路線︰ 102、171、904、905、936 龍運巴士：因應迪欣湖暫停開放： 龍運路線R8及R33將改道不經迪欣湖 城巴：受天氣或路面情況影響： 暫停服務路線—9、X9、15、15B、X15、792M、B3、B3A、B3M、B3X、H3、H4

待確認道路狀況後預計短期內恢復服務—6、6X、14、65、260、314、H1、H2 另外，九巴因應東鐵綫大埔墟站至粉嶺站列車服務暫停，將分別加強九巴路線W3(上水來往高鐵西九龍站，經粉嶺站轉車站、大埔超級城)，城巴亦說因應事件在恢復服務時會密切留意客量需求，加強79及B8號線的服務疏導乘客。

港鐵大部分鐵路綫已恢復 港鐵表示，現時港鐵所有鐵路綫(除東鐵綫粉嶺至大埔墟站)已恢復服務，輕鐵全綫(包括614綫及615綫)亦已恢復服務，港鐵巴士會在三號強風信號發出後逐步恢復服務，市區預辦登機服務的截止時間回復至航班起飛前90分鐘。 【周日12:22更新】港鐵東鐵綫太和站附近有塌樹及架空電纜多處受損，港鐵預計需要較長時間完成相關工作，按目前狀況評估，來往大埔墟至粉嶺站之間的列車服務預計需於下午過後才恢復，意味東鐵綫仍未能全綫通車。在香港天文台改發三號強風信號後，港鐵會安排接駁巴士來往大埔墟站至粉嶺站，並會在沿綫車站加強人手協助乘客。

【周日11:28更新】港鐵表示，東鐵綫大部分路段已恢復服務，來往金鐘站至大埔墟站10分鐘一班、粉嶺站至羅湖站/落馬洲站恢復有限度服務至20分鐘一班。港鐵指，工程團隊正進行相關修復工作，會在確保安全後恢復東鐵綫全綫服務。 【周日11:15更新】港鐵已於今早9時許恢復所有露天段服務(除東鐵綫外)，然而由於東鐵綫太和站附近有不少塌樹，架空電纜亦有多處受損，據團隊現場評估，需較長時間作處理。港鐵指，團隊會繼續努力進行清理及相關修復工作，以逐步恢復東鐵綫服務。

【周日10:59更新】九巴及龍運巴士表示，大部分日間路線預計中午12時40分陸續恢復。外勤人員正加緊巡邏各巴士路線途經的街道，確保路面情況許可，部分路線或因塌樹及水浸需改道行駛或需時更長時間方能恢復。另外，多條路線今日將暫停服務，包括33R、74R、78S、91R、92特快班次、92R、96R、99R、275R、289R、960P、HK1、HK2線，以及所有「寵物巴士團」。 目前九巴路線B1、B9及B9A；及龍運路線S1、S64現正維持有限度服務。 金光飛航將於香港天文台除下八號烈風或暴風信號後逐步恢復航班，香港(上環)至澳門(氹仔)首班船13:30、澳門(氹仔)至香港(上環)首班船14:00開出。

【周日10:46更新】香港國際機場航班起降受熱帶氣旋紅霞影響。機管局機場服務總監楊達榮表示，預計今日約有350個航班取消，大部分航班將於中午之後恢復，全日會處理大約675個航班。他相信今日特別在傍晚甚至通宵機場都會非常繁忙，如有需要3條跑道會通宵運作以疏導航班，目標是希望明早恢復航班正常運作。 部分路口交通燈失靈 運輸署宣布由於交通燈失靈，呼籲駕駛人士在駛經有關路口時，加倍小心、注意交通標誌指示並留意過路行人的安全，而行人在交通燈失靈的路口橫過馬路時，請特別注意車輛：

港島：英皇道和琴行街交界

九龍：觀塘道和勵業街交界

新界：沙田圍路和大涌橋路交界、天瑞路和天壇街交界 【周日10:31更新】城巴表示，除只提供粉嶺站來往香園圍口岸服務的B7線及S1線正提供有限度服務外，所有日間路線現時暫停服務。 因應天文台宣布將於中午12時40分改發三號強風信號，城巴大部分日間路線將於中午12時40分起陸續恢復服務，全新香港仔隧道巴士轉乘站亦將同步啟用。在恢復服務初期，部分路線或因路面情況等因素暫停服務或改道。

港鐵：大部分露天段鐵路恢復 港鐵荃灣綫、南港島綫、東涌綫、機場快綫及迪士尼綫已全綫恢復服務，大部分露天段鐵路綫亦已陸續恢復。港鐵指，工程團隊會繼續檢查餘下露天路段及相關設施，進行清理及復修工作，並呼籲乘客在風暴期間留在安全地方。港鐵各路綫服務安排及班次如下： 荃灣綫 10分鐘

觀塘綫 10分鐘

港島綫 10分鐘

南港島綫 15分鐘

將軍澳綫 北角站至寶琳站(有限度服務) 10分鐘 調景嶺站至康城站(有限度服務) 15分鐘

東涌綫 15分鐘

東鐵綫

金鐘站至火炭站(有限度服務) 10分鐘

火炭站至羅湖或落馬洲站 準備中 屯馬綫 屯門站至荃灣西站 準備中

荃灣西站至鑽石山站(有限度服務) 15分鐘

鑽石山站至烏溪沙站 準備中 迪士尼綫 20分鐘 機場快綫 15分鐘；市區預辦登機服務調整至航班起飛前120分鐘截止 輕鐵所有路綫(614綫及615綫除外) 20分鐘 港鐵巴士 暫停服務 高速鐵路(香港段) 下午4時前全部班次取消 嶼巴：3線維持有限度服務 新大嶼山巴士早上8時宣布，路線39M早上8時起陸續維持有限度服務，37M及38線就由07:45起陸續維持有限度服務，其餘路線暫停服務直至另行通知，期間37M線將繞經裕雅苑。

【周六20:00更新】颱風紅霞會在周日於惠州至汕尾一帶登陸，在本港東北100公里左右掠過。天文台會在周六晚上10時10分改發八號烈風或暴風信號。港鐵列車、輕鐵及港鐵巴士服務將會維持周末的正常班次，直至晚上服務時間完結。在八號烈風或暴風信號下，港鐵列車仍會繼續服務。若天氣情況突然轉差而情況可能影響安全運作，港鐵露天段列車、輕鐵及港鐵巴士可能未及在預先通知的情況下暫停，並會盡快通知乘客最新服務安排。 高鐵服務方面，港鐵接獲內地鐵路單位通知，因應天氣情況，今日起至後日部分來往香港西九龍站及內地站點的高鐵列車班次將會取消。乘客在出發前，應先在12306網站及應用程式，或高鐵網頁及應用程式查閱有關班次的資料。港鐵會繼續與內地鐵路單位就兩地的天氣情況協調相應的列車服務安排。

城巴九巴各通宵路線不提供服務 城巴表示，因應天文台將於晚上10時10分發出八號熱帶氣旋警告信號，城巴大部分日間路線將於凌晨12時30分起陸續暫停服務。周日各通宵路線將不提供服務。另外，觀光城巴「H2K夜賞香港」將於晚上10時10分暫停服務。 九巴及龍運巴士表示，九巴路線19、71A、71K、 72K、78A、81K、87K、 88K、 98A、211、213M、251A、251B、268、272A、273A、278K、281及296A會維持有限度服務至原定尾班車；龍運路線S1及S64將維持有限度服務至原定尾班車；其餘仍在服務的九巴及龍運日間路線將於凌晨12時30分起暫停服務。通宵服務方面，九巴所有深宵及通宵路線將暫停服務。龍運通宵路線NA30、NA31、NA32、NA33、NA36、NA37、NA40、NA41、NA43、NA47及NA52尾班車為凌晨1時15分由港珠澳大橋 / 國泰城開出。龍運通宵路線N30、N31、N42及N42A將暫停服務。

落馬洲–皇崗穿梭巴士會維持正常服務至八號信號生效後最少4小時，並在有需要時加密班次，其後班次會調整至每30分鐘一班。 新渡輪表示，因應熱帶氣旋紅霞迫近香港，中環往長洲、長洲往中環、中環往梅窩、梅窩往中環的尾班船，均於晚上11時半開出。至於北角至紅磡、北角至九龍城、紅磡至北角、九龍城至北角的航線，將維持正常服務直至預定的尾班船開出。而橫水渡已經暫停服務。 港九小輪表示，由於天文台會在今晚10時10分改發八號烈風或暴風信號，多條航線的尾班船將於晚上11時半開出，包括中環往榕樹灣、榕樹灣往中環、中環往索罟灣、中環往坪洲、坪洲往中環。至於喜靈洲往坪洲的尾班船將於晚上9時55分開出，坪洲往喜靈洲將加開午夜12時的尾班船，而索罟灣往中環的尾班船將於晚上10時40分開出。

噴射飛航表示，因應香港將於晚上10時10分發出八號熱帶氣旋警告信號，港澳航班開出時間將作調整，其中香港往澳門的尾班船為晚上9時半；而澳門往香港最後開出的航班為晚上9時。八號信號期間，所有航班將暫停服務。今明兩日所有國內線航班，包括深圳機場航線、珠海航線、蛇口航線航班服務將會暫停。

【周六16:10更新】颱風紅霞逐漸靠近本港，天文台周六(25日)下午1時20分發出三號強風訊號。國泰航空表示，取消周日凌晨1時15分至下午6時所有航班，現豁免更改機票及取消航班的手續費用。如果航班取消，國泰將自動為受影響旅客重新安排至下一班可提供座位的航班，亦鼓勵所有受影響旅客前往自助訂位管理服務，自行重新安排旅程。 香港快運取消 30 班航班 另外，香港快運已調整今日至周日的航班安排，約30班往返香港航班已經取消。大灣區航空方面，今日一班香港前往台北，及明日一班從台北返港的航班取消。長榮航空公布，今日香港往台北的BR858航班，以及台北往香港的BR857航班取消。

港鐵：安全情況下盡量維持服務 港鐵表示，颱風期間會在安全情況下盡量維持服務，在一號、三號及八號信號生效時，重鐵及輕鐵服務大致維持正常，港鐵巴士會在八號信號生效3小時後暫停，若天氣情況突然轉差，港鐵露天段列車、輕鐵及港鐵巴士可能在未有預先通知的情況下暫停。 港鐵又說，當九號或更高信號生效期間，重鐵露天段及輕鐵會暫停服務，而隧道段會維持有限度服務。屆時已經在露天段行駛中的列車，會在安全情況下，盡量行駛至原定的終點站或有連接商場的車站，讓乘客可到安全地方暫避，所有車站亦會盡量維持開放。

高速鐵路(香港段)方面，港鐵會持續與內地鐵路單位就兩地的天氣情況協調相應的列車服務安排。中國內地鐵路單位則宣布，多班來往香港西九龍站及內地的高速鐵路列車車次已經取消。

渡輪服務將按天氣調整 翠華船務公布，由於天文台改發三號強風信號，渡輪服務需要調整，涉及馬料水來往東平洲、香港仔來往赤柱與蒲台島、馬料水來往塔門，以及來往西貢至滘西村與糧船灣。航班將會按天氣隨時調整，乘客出發前請留意最新公告。 新渡輪橫水渡航線尾班船亦須提早開出，橫水渡長洲開往坪洲，最後開出的航時間為下午2時45分；坪洲開往長洲，最後開出的航時間為下午3時40分。