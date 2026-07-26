颱風紅霞・服務與活動｜動漫節下午重開延後1小時閉館　海洋公園、水上樂園下午繼續停開 (持續更新)

熱帶氣旋紅霞襲港期間，本港多項公共服務和活動受影響而需要暫停或調整開放時間等。《am730》為讀者整合各機構及主辦單位的最新特別服務安排。 動漫節2026｜下午2時40分重開 延後1小時閉館 香港動漫電玩節在社交平台表示，因應天文台下午12時40分將改發三號強風信號，動漫節將於今日下午2時40分起正式重新開放，恢復正常服務，並會延後一小時閉館，開放時間為下午2時40分至晚上10時。現場所見，在動漫節重開前1.5小時，已經有長長人龍在展廳外等候入內。

康文署宣布，因受惡劣天氣影響，原定今日下午3時於沙田大會堂演奏廳舉行的《愛麗絲夢遊仙境——鏡中奇遇再敍新篇》舞台演出，將延至下午4時舉行。 海洋公園及水上樂園下午繼續停開 海洋公園指，海洋公園及水上樂園今天下午將暫停開放。今晚8時半於「海洋奇觀」進行之「快閃海洋夜」活動則會如常舉行。有關指定今日使用的水上樂園門票、水上通行證、車位及儲物櫃服務之安排，園方稍後會在水上樂園網站公布。 香港迪士尼樂園度假區宣布，當天文台改發三號強風信號後，樂園將於下午3時開放並維持有限度運作，迪欣湖活動中心則維持關閉直至另行通知。

教育局：夜校恢復上課 教育局表示，由於香港天文台已在中午12時40分改發三號熱帶氣旋警告信號，除非另行通知，夜校今晚將恢復上課。香港都會大學宣布由於天氣惡劣，所有原定於今日下午6時前舉行的課堂現已取消，下午6時或以後舉行的課堂則如期舉行。 社會福利署勸諭市民不要送子女或家人到提供小學生課餘託管服務的單位或長者服務中心。在天氣和情況許可下，通常於星期日及公眾假期運作的中心或服務單位會在八號熱帶氣旋警告信號取消後的兩個小時內，恢復提供服務予有需要人士。市民如需要使用相關服務，可先與中心或服務單位聯絡以確定其開放時間。

入境事務處宣布，由於八號熱帶氣旋警告信號現已取消，入境處轄下的婚姻登記處將於兩小時內恢復辦理舉行婚禮服務。 啟德體育園：暴風信號下調兩小時內重開設施 啟德體育園表示，所有場地及設施將視乎實際情況及確保安全的前提下，於改發三號強風信號後兩小時內陸續重開。有關今日於啟德體藝館習藝坊及競技場舉行的籃球培訓活動及音樂會，請留意主辦方的官方公布，以知悉最新的活動安排及資訊。至於停車場及啟德零售館現時維持開放；有關各商店營業安排需參考各商戶最新公布。

颱風紅霞｜以下為早上10時半情況 醫院管理局宣布，因天文台已發出八號或以上熱帶氣旋警告信號，轄下所有家庭醫學診所已暫停服務，公立醫院急症室則會維持正常服務。衞生署就表示，美沙酮診所將會於天文台改發八號熱帶氣旋警告信號後，逐步開放提供服務，直至原定服務時間。 入境事務處宣布，在八號或以上熱帶氣旋警告信號生效期間，入境處轄下各生死及婚姻登記處暫停服務。 海洋公園指，由於八號烈風或暴風信號正懸掛，海洋公園及水上樂園將暫停開放，直至另行通告。有關指定今日使用的水上樂園門票、水上通行證、車位及儲物櫃服務之安排，園方稍後會在水上樂園網站公布。

香港迪士尼樂園度假區宣布，當八號烈風或暴風信號或更高信號生效期間，樂園將暫停開放，迪欣湖活動中心亦暫停開放至另行通知。 漁護署表示，由於八號或以上熱帶氣旋警告信號生效，香港濕地公園暫停開放，公園會在警告信號除下後兩個小時重新開放。倘若八號或以上熱帶氣旋警告信號於下午2時仍然生效，公園今日將不會開放，已預繳今日門票的人士或團體，可於公園恢復服務後聯絡公園票務處，安排退款或更改參觀日期。 教育局早上5時宣布，由於八號或以上熱帶氣旋警告信號生效，所有日校包括中學、小學、特殊學校、幼稚園及幼稚園暨幼兒中心今日停課，夜校上課安排將於稍後公布。

考評局表示，由於天氣惡劣，原定今日舉行的澳洲聯邦舞蹈教師協會考試將會改期，有關安排將於稍後公布。