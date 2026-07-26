颱風紅霞｜東面登陸有別山竹、樺加沙西登　天文台解釋向西北西南較當風原因

強颱風紅霞襲港，香港天文台先後發出今年首個八號烈風或暴風信號及九號烈風或暴風風力增強信號。天文台指，過往數年不少令人印象深刻的熱帶氣旋，如山竹、蘇拉和樺加沙等，均於本港西面登陸，由於熱帶氣旋的環流以逆時針方向轉動，香港當風的位置多面向東北至東南。然而，今次紅霞於本港東面登陸，故面向西北至西南較為當風，天文台指身處這些地方的市民或更能感受到紅霞威力。

▼紅霞襲港期間市面情況▼

本港有機會受颶風威脅 天文台表示，周六下午政府飛行服務隊在紅霞上空投放「下投式探空儀」，在其中心附近錄得約每小時125公里的颶風程度近地面風速。在周六晚上發出八號烈風或暴風信號後，紅霞今日凌晨增強為強颱風，其路徑較為偏西，其西側眼壁相當接近本港。天文台考慮到本港部分地區風力會顯著上升及有機會受到颶風威脅，遂在凌晨1時10分發出九號烈風或暴風風力增強信號。紅霞為香港以東的大鵬半島帶來颶風，本港包括維港等多處地區吹烈風，離岸及高地間中吹暴風。

紅霞最終今早約4時登陸惠州市惠東縣，在香港天文台東北約80公里掠過，並移入廣東內陸及逐步減弱。雖然紅霞會逐漸遠離香港，但受其相關的外圍強雨帶影響，本港今明仍會有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，其中今日截至中午多處已錄得超過70毫米雨量，新界東部分地區更錄得超過140毫米。天文台呼籲市民仍需保持警覺，遠離岸邊及停止水上活動，並留意天文台的最新天氣消息。