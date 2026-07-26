流感｜6歲女童感染甲流併發休克 潛伏期曾遊日本

衞生防護中心今日(26日)正調查一宗兒童感染甲型流感的嚴重個案，個案涉及一名過往健康良好的六歲女童。她於上周五(24日)被帶到威爾斯親王醫院急症室求診，並在深切治療部留醫。經化驗後證實對甲型流感病毒（H1）呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發休克，目前情況穩定。她在潛伏期曾遊日本，個案列作輸入個案。

該女童於本月20日起出現咳嗽，本月23日出現發燒、流鼻水、喉嚨痛及疲倦，同日被帶到私家診所求醫。她因病情持續，於翌日被帶到威爾斯親王醫院急症室求診，獲安排在該院的兒童深切治療部留醫。醫院當日為她採集呼吸道樣本進行化驗，結果證實對甲型流感病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發休克。病人目前仍然留醫，已轉往普通病房接受治療，現時情況穩定。

中心初步調查結果顯示，女童已接種2025/26年度季節性流感疫苗。由於病人在潛伏期內曾到日本旅遊，因此中心將此個案列作輸入個案。女童的其中一位家居接觸者近日出現輕微上呼吸道症狀，對流感病毒呈陰性反應。中心會繼續調查個案。

中心指，香港自六月底進入流感季節，流感活躍程度持續上升。參考以往的監測數據，中心預料流感活躍程度會在進入流感季節後持續攀升一段時間才會到達頂峰，預料流感活躍程度在未來數周會維持在高水平。中心又提醒市民如出現發燒及呼吸道病徵，尤是兒童、長者及有長期病患人士，應盡快求醫，以及早接受治療。