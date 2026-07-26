動漫節｜風後報復式入場 重開即現人龍 有Coser包車租酒店決心登場

「紅霞」周末襲港，並一度掛9號波，期間不少活動受影響或取消。不過，天有不測之風雲，卻無法澆熄一眾粉迷對「香港動漫電玩節」的熱愛，不少Coser更悉心裝扮，在獲悉8號風球將「落波」後，便「偷步」到灣仔會展外排隊等候，出現「報復式」入場人龍。為確保順利入場，動漫迷各出奇謀，有人趁落波即「Call車」直奔會場，更有人提早一晚入住附近酒店方便隨時出動；展商亦出盡法寶，如推出「買一送一」等颱風特別優惠吸客吸金。 天文台今日下午12時40分，改發3號風球，市面活動陸續恢復。動漫電玩節主辦方宣布下午2時40分重開展館，並將閉館時間順延一小時至晚上 10 時。大批的動漫迷早在重開前已於展場外等入場。Coser(角色扮演者)梁小姐與同行友人俊仔指，前一晚因擔心8號風球會維持至今日下午2時後，致動漫電玩節取消，在得悉中午正式「落波」後，梁小姐隨即著手裝扮，化身成「守護甜心」的角色。兩人更特地從大圍「Call車」直奔到會展。他們希望入場與其他Coser交流拍照，俊仔更直言無懼惡劣天氣，「我哋決心好大，一定要入到場。」

動漫迷展場附近預訂酒店應對颱風 有Coser則選擇「提前部署」，務求以最便捷的方式抵達現場。居住中西區的余小姐事前得悉周日或會打風，故正式開展前數天，便花了四位數預訂展場附近的酒店，於周六晚入住，「因為驚打風，故以方便為主，盡量唔想行咁遠地方過嚟」。她透露，與朋友梁小姐早已購買指定今日入場的門票，前一晚密切留意風暴消息時，曾擔心無法入場，「如果真係唔得，都諗緊佢哋(主辦方)會點樣退錢」。幸好動漫節最終順利重開，余小姐花了兩小時打扮，造型以輕便為主，入場後花了約400至500元購買動漫周邊，她同時寄望明年的VIP票價不要再加價。

除了本地粉絲，海外旅客同樣無懼風雨前來搶購心頭好。日本旅客Akira指，於早上11時半已抵達現場，等了約3小時，在展館重開不久便直奔到「Hot Toys」的展區，花了9,000元購買幪面超人系列珍藏人偶。他坦言不在乎颱風及暴雨，只求買到心頭好，並大讚香港品牌製作的產品細節佳，令人驚喜。

展商推特價優惠吸客 動漫節受颱風影響延後約4小時重開，參展商急急部署應變。售賣動漫周邊商品的攤位職員Alex表示，颱風暴雨影響人流，因此攤位推出「精品劍買一送一」優惠吸客，「希望客人多買一點，或要買的話就選擇我這邊。」他坦言，顧客遇到喜愛的商品依然願意消費，但整體銷情仍須視乎實際情況評估，難以與往年直接比較。 另一間以原創手工周邊為主的攤位職員林小姐則指，過去亦曾遇到展期內打風，故攤位有預案，特意推出「颱風風暴價 買三送一」吸引人流。她坦言，颱風影響交通，期間無法照常營業，因此對於主辦方的延長營業時間安排感到合理，其攤位亦積極應對，「盡量賺返今日租金，一向搞特價(客人)購物欲望都會大啲。」

客人提早入場購物 「 Hot Toys 」料生意增三成 參展多年的玩具品牌「Hot Toys」亦提早部署應變。高級市場傳訊部經理周晴晴表示，就颱風來襲已作相應調整，如將簽名會時間延後，幪面超人見面會延至翌日舉辦等。她補充指，不少訪客得知周日有機會打風後，選擇提早一日入場購物，令昨日人流非常多，當大會公布今日下午2時40分重開後，很多人已經提前抵會場排隊，部分限量版模型在重開1小時內已售罄，加上今年的產品陣容比去年更強，她相信銷情非常理想，估計整體生意額較去年增長三成。