構思AI加VR情緒支援平台 研發學生盼助同儕應對壓力

青少年在成長路上難免面對不同壓力，惟不少人因憂慮被標籤或其他原因而不願向外界求助。嘉諾撒聖方濟各書院學生構思及設計的創新心理健康項目「柔視VR+」，結合人工智能(AI)與虛擬實境(VR)技術，冀為青少年提供一個安全、私隱度高且具互動的情緒支援平台。團隊指，盼協助同齡人應對學業、家庭及朋輩關係帶來的壓力。隊伍憑此項目，在非牟利機構青年成就香港部(JAHK)與摩根大通合辦的「香港學生挑戰賽2026」奪得冠軍。
「柔視VR+」由嘉諾撒聖方濟各書院隊伍構思及設計。使用者佩戴VR眼鏡進入系統後，可按需要選擇AI社工、呼吸訓練及心理健康資訊等功能。在「呼吸訓練」模式中，使用者如置身宇宙虛空，四周漂浮發光球體；配合語音指示，引導使用者隨球體放大和縮小呼吸，舒緩焦慮及緊張情緒。人際關係訓練方面，隊伍成員、中二學生張一表示，構思階段的調查發現，部分青少年不敢與他人眼神接觸，甚至因社交焦慮而逃避交流。系統建立虛擬城市場景，設計不同NPC(非玩家角色)，讓使用者在低壓力環境下練習與他人互動。她稱，項目靈感源於不少同學面對考試壓力、家庭矛盾及人際關係困擾時，缺乏抒發情緒空間，亦因害怕被標籤或不願求助而獨自承受。他們希望透過VR技術打造屬於青少年的私人療癒空間，讓使用者以更自在的方式面對及處理情緒問題。
她又稱，團隊面對最大的挑戰是技術和成本限制；最初希望結合生成式AI及真人社工即時對話功能，但考慮到技術能力及資源有限；改用較便宜的VR裝備，並以免費軟件搭建平台，以減低項目成本，期望讓作品更易普及，將來可供慈善機構採用。
觀塘瑪利諾書院隊伍則憑具震動及加熱提示功能的無聲鬧鐘獲亞軍。成員姚祈智表示，設計受一名聽障隊員所啟發，其經驗反映聽障人士常受起床問題困擾。團隊希望藉作品幫助更多不同社群，推動社會關懷弱勢人士。
「香港學生挑戰賽」旨在鼓勵年輕人探索職業興趣。自2月起，超過300名學生組成42隊，參與包括職業探索、未來技能等一系列工作坊及活動。隊伍圍繞「城市活力與共融公共空間」、「共融互聯的社區」及「全民智慧出行」主題，透過創新構思體現對社區的關懷。在摩根大通義工導師和大學生義工指導下，學生隊伍共同設計出改善社區的創新方案。摩根大通香港行政總裁關金星稱，樂見摩根大通義工發揮專業所長，走進社區指導及陪伴學生，協助他們將創意轉化為具體可行的解決方案。