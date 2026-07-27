構思AI加VR情緒支援平台 研發學生盼助同儕應對壓力

青少年在成長路上難免面對不同壓力，惟不少人因憂慮被標籤或其他原因而不願向外界求助。嘉諾撒聖方濟各書院學生構思及設計的創新心理健康項目「柔視VR+」，結合人工智能(AI)與虛擬實境(VR)技術，冀為青少年提供一個安全、私隱度高且具互動的情緒支援平台。團隊指，盼協助同齡人應對學業、家庭及朋輩關係帶來的壓力。隊伍憑此項目，在非牟利機構青年成就香港部(JAHK)與摩根大通合辦的「香港學生挑戰賽2026」奪得冠軍。

「柔視VR+」由嘉諾撒聖方濟各書院隊伍構思及設計。使用者佩戴VR眼鏡進入系統後，可按需要選擇AI社工、呼吸訓練及心理健康資訊等功能。在「呼吸訓練」模式中，使用者如置身宇宙虛空，四周漂浮發光球體；配合語音指示，引導使用者隨球體放大和縮小呼吸，舒緩焦慮及緊張情緒。人際關係訓練方面，隊伍成員、中二學生張一表示，構思階段的調查發現，部分青少年不敢與他人眼神接觸，甚至因社交焦慮而逃避交流。系統建立虛擬城市場景，設計不同NPC(非玩家角色)，讓使用者在低壓力環境下練習與他人互動。她稱，項目靈感源於不少同學面對考試壓力、家庭矛盾及人際關係困擾時，缺乏抒發情緒空間，亦因害怕被標籤或不願求助而獨自承受。他們希望透過VR技術打造屬於青少年的私人療癒空間，讓使用者以更自在的方式面對及處理情緒問題。