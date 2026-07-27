天文台發17年來首個「東登」9號波 新界西北居民指勁過十號風球

颱風「紅霞」迫近，令天文台今年首次發出8號及9號風球；其中9號信號更維持6小時。狂風暴雨下，導致多區出現水浸與塌樹，並有多人受傷送院。有別於由香港西面登陸的颱風，「紅霞」今次以「東登」路徑襲港，有「食到正」的新界西北居民直呼誇張，形容「勁過上兩次十號風球」。有專家指，「紅霞」是17年來首個引發九號風球的「東登」颱風；由於東面登陸的颱風通常會受香港地形屏障影響而減弱，故今次情況極為罕見。

紅霞於昨凌晨增強為強颱風，以「東登」姿態襲港，在香港東北約80公里掠過，天文台昨凌晨1時10分發出9號風球。風暴期間街上樹木搖晃、海旁大浪拍岸，政府收到331宗塌樹報告，至少21人在風暴期間受傷；香港多處錄得超過70毫米雨量，新界東部分地區更錄得超過140毫米，渠務署接獲8宗水浸報告。 近年吹襲香港影響較大的熱帶氣旋大多南掠西登，惟今次颱風則以「東登」姿態直擊，令新界西北及大埔等過往常受地形屏蔽、較少感受到颱風威力的地區，亦要正面承受風暴威力。不少居民在網上坦言整晚提心吊膽、徹夜難眠，「窗外不停傳出陣陣尖銳的風聲，完全不敢入睡！」又指風暴過後，多處景象滿目瘡痍，隨處可見塌樹與路面雜物，消防人員忙於清理。

專家：情況罕見 香港氣象學會發言人、天文台前助理台長梁榮武表示，今次天文台因紅霞一度發出8號風球及9號烈風或暴風風力增強信號，9號風球更維持6小時，是自2009年颱風莫拉菲以來，17年來首個「東登」的9號風球，情況罕見。而早上生效的8號西南烈風或暴風信號，亦是2017年強烈熱帶風暴苗柏以來，相隔9年的首次。 梁榮武續指，紅霞的環流雖然相對細小，但因登陸位置極近本港，加上引導氣流偏弱，導致其移動路徑較預期更為偏西，最終令本港錄得強勁風力。他又提到，正常「東登」風暴在初期影響香港時，本港普遍吹西北風，受地形屏障影響，風力往往不會太強；必須等到風向轉為西至西南風時，才會真正感受到強風。然而，風暴登陸後強度通常會減弱，巔峰威力大打折扣，因此過往「東登」風暴必須靠得極近香港，才有機會令天文台發出8號信號，而要懸掛9號風球更是極其罕見。