許樹昌：流感爆發暫未到頂 新冠病情轉輕 醫生可縮短病假

本港已進入流感季節。中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，現時流感各項指標及污水監測均顯示疫情處於高位，暫時「未到頂」；目前流感的主流病毒株為甲型H3N2，惟H1N1的佔比正逐步升至近四成，若未來轉由H1N1主導，不排除會延長爆發期。新冠疫情方面，由於市民已多次感染及接種疫苗，認為醫生日後處方「醫生紙」時可更具彈性，毋須再如以往批7日病假。

許樹昌昨出席電視節目時表示，今年整體流感人數沒有特別上升，合共126宗嚴重個案，其中3宗為兒童；目前死亡率為1.6%。他表示，雖然目前的流感死亡率較以往的高位時的2.5%略低，惟嚴重個案持續出現，呼籲長者及長期病患者注意，應適時接種疫苗。