許樹昌：流感爆發暫未到頂 新冠病情轉輕 醫生可縮短病假

本港已進入流感季節。中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，現時流感各項指標及污水監測均顯示疫情處於高位，暫時「未到頂」；目前流感的主流病毒株為甲型H3N2，惟H1N1的佔比正逐步升至近四成，若未來轉由H1N1主導，不排除會延長爆發期。新冠疫情方面，由於市民已多次感染及接種疫苗，認為醫生日後處方「醫生紙」時可更具彈性，毋須再如以往批7日病假。
許樹昌昨出席電視節目時表示，今年整體流感人數沒有特別上升，合共126宗嚴重個案，其中3宗為兒童；目前死亡率為1.6%。他表示，雖然目前的流感死亡率較以往的高位時的2.5%略低，惟嚴重個案持續出現，呼籲長者及長期病患者注意，應適時接種疫苗。
他又指，一般而言流感會於4至6星期內達至高峰，6至8星期降至底線，現時流感的主流病毒為甲型H3N2，但H1N1的佔比正逐步升至近四成。他指，由於本港社區已有一段時間未有H1N1大爆發，市民免疫力較弱，若未來轉由H1N1主導，不排除會延長爆發期。
新冠疫情方面，許樹昌表示，目前主流病毒株為Omicron的分支NB.1.8.1，預計夏季爆發可能維持約3個月；今季首4周共有45宗長者嚴重個案，逾八成為長期病患。
輕症文職人員戴口罩可上班
許樹昌指，由於社會以往已經歷多次疫情爆發，加上市民已經廣泛接種疫苗，市民已建立「混合免疫」，新冠的入院率及死亡率已持續下降，病情普遍輕微；近期染疫市民普遍4至5天已呈陰性，康復期較以往加快。
許樹昌認為，醫生日後處方病假證明書可以縮短病假日數，由以往的普遍批出7日，可以更具彈性地縮短，毋須待病人完成轉陰才復工。他又指，即使患者未完成轉陰，若已退燒且只有輕微咳嗽般文職人員只需要戴上口罩，也可以照樣上班。
新冠病毒疫苗LP.8.1有效期將屆滿，許樹昌指，新一批疫苗將於今年第四季來港，呼籲市民在空窗期間要注意個人衛生。