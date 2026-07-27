「紅霞」掠港 料航班今復常 天文台：仍有狂風雷暴

強颱風「紅霞」掠過香港期間，天文台發出今年首個8號及9號風球；紅霞昨午後進一步遠離本港，天文台於昨晚7時10分取消所有暴風信號。受紅霞帶來的暴風雨影響，本港多處交通受影響，其中，長沙灣道工廈地盤一幅巨型棚架倒塌，警方一度封閉部分行車線和行人路；港鐵東鐵綫沿綫多個地點有塌樹，太和站附近架空電纜多處受損，需維修至昨午兩時才能恢復服務。

另外，昨天全日共約360班往來本港航班取消，有市民和旅客滯留機場，機管局啟動機場緊急應變中心，並設臨時休息區，向旅客派發基本物資等多項旅客支援措施。有外籍旅客雖乘昨晚航班，但寧願中午提早抵達機場，以免出現突發情況。另有原定直飛南非的日本旅客因航班取消，需改經倫敦轉機，延誤兩天抵達。他表示只能無奈接受，將損失4晚酒店及接駁機票，而因在港住宿昂貴，故留在機場過夜。

機管局：目標今日服務全面恢復正常 機管局表示，大部分航班昨午過後恢復升降，預計處理約670班航班，3條跑道將因應需要通宵運作，目標是今早服務全面恢復正常。局方又提醒，旅客應先向航空公司查詢航班最新情況，待確定機位及航班時間後，預留充足時間前往機場。天文台指，受紅霞相關外圍強雨帶影響，本港今早仍有狂風驟雨及雷暴，海有非常大浪及湧浪。促市民仍需保持警覺，遠離岸邊及停止水上活動，並留意天文台最新天氣消息。