領展中學生獎學金：走進社區 才是成長的開始

人口老化不只是政策議題，更需要社會各界，包括年輕一代的理解與參與。第二年舉辦的「領展中學生獎學金」鼓勵學生們走出課室，走訪領展商場與街市，了解「初老」的生活與需要，並將觀察轉化成推動「活齡社區」的服務提案。經評審團遴選，聖保羅男女中學區珮詩、佛教大雄中學劉卓琳、協恩中學伍芯賢、民生書院沈學禮及聖保祿學校徐念恩憑藉出色提案脫穎而出，成為表現最佳的五位獎學金得主。

從「幫助」到「同行」的視角轉變

同學的提案不只將初老族視為「受助者」，更展現他們是能為社會創造價值的「參與者」。區珮詩到訪秀茂坪商場後，體會到初老族退休後生活上的巨大轉變，建議以商場為平台，鼓勵長者與年輕人合辦市集，分享技能及經驗。伍芯賢則建議由初老族為年輕人準備飯盒，年輕人則協助他們在社交平台宣傳。