領展中學生獎學金：走進社區 才是成長的開始

人口老化不只是政策議題，更需要社會各界，包括年輕一代的理解與參與。第二年舉辦的「領展中學生獎學金」鼓勵學生們走出課室，走訪領展商場與街市，了解「初老」的生活與需要，並將觀察轉化成推動「活齡社區」的服務提案。經評審團遴選，聖保羅男女中學區珮詩、佛教大雄中學劉卓琳、協恩中學伍芯賢、民生書院沈學禮及聖保祿學校徐念恩憑藉出色提案脫穎而出，成為表現最佳的五位獎學金得主。
從「幫助」到「同行」的視角轉變
同學的提案不只將初老族視為「受助者」，更展現他們是能為社會創造價值的「參與者」。區珮詩到訪秀茂坪商場後，體會到初老族退休後生活上的巨大轉變，建議以商場為平台，鼓勵長者與年輕人合辦市集，分享技能及經驗。伍芯賢則建議由初老族為年輕人準備飯盒，年輕人則協助他們在社交平台宣傳。
除了促進跨代連結，部分學生亦從科技角度出發。徐念恩考察彩明街市後，提出在入口設智能健康微診室，設體脂磅供檢測健康，再經AI建議食材清單。沈學禮則建議將隆亨商場轉型為社區中心，讓初老族為高齡長者提供代購、陪診或教導科技等服務，促進鄰里互助。劉卓琳提議由初老族擔任導賞員，帶領中學生考察天水圍明渠，結合AR（擴增實境）技術了解地區歷史。
成長之外 善心流轉
「領展中學生獎學金」嘉許50位成績優異、對學校及社區作出貢獻的中學生。為豐富同學們的參與體驗，領展更安排設計思維及溝通技巧工作坊，促進他們互動交流，加深對社區的認識，學生從中獲益良多。徐念恩表示，撰寫僅三頁的提案令她學會言簡意賅，精準表達想法；沈學禮則認為工作坊強化了他的表達技巧與自信。活動亦啟發他們思考未來發展方向，徐念恩或朝醫療科技發展；伍芯賢期望加入政府或領展，繼續關心社區。
今年獎學金更首推「善心傳遞」計劃，由五位得獎者選定專注活齡議題的社福機構，領展以他們的名義向每間捐贈一萬元，為活齡社群送上實際支持。