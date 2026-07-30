2026傑出優質商戶員工服務獎 餐飲職人默默耕耘 尋覓舌尖暖心故事

今時今日，出外用膳早已超越單純的飽腹需要，更是情感療癒與生活品味的重要體驗。餐桌上的一碟一羹，不僅承載廚藝技術，更傳遞著人與人之間無可替代的關懷與人情味。由香港旅遊發展局推行的「優質旅遊服務」計劃，透過舉辦「傑出優質商戶員工服務獎」，發掘並表揚一眾在最前線展現專業與非凡熱誠的優秀餐飲從業員。「2026傑出優質商戶員工服務獎」的每位金獎得主，背後都有一段值得細味的服務歷程。以下將介紹各得獎者的服務故事，及其對優質服務的見解。 「餐飲教練」凝聚團隊 真誠驚喜觸動人心 榮獲亞洲美食（主管級員工）金獎的牛角日本燒肉專門店王彥智，將優秀主管的角色喻為「足球教練」。他深信，帶領團隊就如帶領球隊完成一場精彩的比賽，關鍵不在個人表現，而在於凝聚團隊，用自身的熱情感染全體員工，讓大家以同一節奏將「令客人快樂離店」的理念實踐出來。曾有員工留意到客人對燒肉口味的細微反應，他隨即發揮教練的角色，迅速協調前線與後方廚房同事，踢出完美配合，提供合適菜式並送上貼心服務。這份即時且不著痕跡的貼心服務，不僅為客人帶來意想不到的驚喜，更將感動服務轉化為最珍貴的本地餐飲體驗。

突發應變顯橋樑本色 推動中餐年輕化 中式美食（主管級員工）金獎得主——璞的姚麗玲，憑著極強抗壓及應變能力，在三百多名參賽者中脫穎而出。一次大型年宴的開席前，突有客人提出清真膳食需求，而傳統中餐對此準備相對有限。她先穩定團隊情緒，迅速與廚房溝通，嚴格隔離豬肉食材、啟用全新廚具，即場為客人重新烹調菜式。最終不僅化解危機，更為餐廳贏得隔年續約訂單。這位年輕主管更具市場視野，致力推動中餐突破傳統框架。她積極從社交媒體汲取靈感，將「打卡」元素融入新派中菜，期望拓展年輕客群。她表示：「中餐不應只屬於長輩，年輕人同樣可以來打卡，享受其中魅力！」

身先士卒領軍有道 傳遞家一般餐飲暖意 「那是一次午市高峰期，全港13間分店的下單系統竟同時全線斷網！」回想起在PHI Coffee & Pancake任職以來最難忘的一幕，輕便美食（主管級員工）金獎得獎者袁秀贇至今仍歷歷在目。她當時臨危不亂，迅速調配人手安撫顧客，改以手寫方式下單，並坐鎮在廳面與廚房之間指揮全局，確保服務順暢，讓顧客感受到貼心款待。在她眼中，優秀的主管從不是在背後指揮，而是「身先士卒」走在最前線。她堅守服務初心，以真誠與同理心凝聚團隊力量，為這座城市送上久違的，如家一般的歸屬感。

以心相待 與團隊共創金獎榮譽 榮獲本地小店組別（主管級員工）金獎的壹玖捌叁危俊池，笑言自己平日像個「打雜」——餐廳八成以上的大小事務，他都需要瞭如指掌。對他來說，優秀的主管不應是高高在上的指手畫腳，而是要以身作則，親力親為，為團隊樹立榜樣，同時做好團隊與顧客之間的「聆聽者」。他深信人性化管理的核心在於坦誠與真心相待，每天與同事共事十多個小時，彼此早已像一家人。不論是平日不計較地互相幫助，還是在同事家庭面臨逆境時的暖心換班支持，這些由心出發的愛與包容，正是凝聚團隊最堅實的默契。

執著細節 凝聚團隊發光 奪得西式美食（主管級員工）金獎的香港逸東酒店普慶餐廳主管黃冠誠，在節奏極快的自助餐環境中，憑藉高情商與穩定的情緒管理，以及「以客為先」的信念脫穎而出。他打破傳統自助餐只顧收拾餐盤與補充茶水的框架，堅持在細節上多走一步。曾有外國旅客因嚴重食物敏感而對自助餐望而卻步，他隨即發揮主管的協調力，迅速協調前線與後廚，帶領廚師團隊即席為其量身打造專屬菜式，成功化解難題，更贏得對方的驚喜讚賞。對內，他以「主人翁心態」凝聚團隊，成為同事最強的後盾與信賴夥伴。得獎後，他謙遜地將榮耀歸於團隊，並激勵餐廳的夥伴們：「要相信自己！做好每一個細節，每個人都有機會發光發亮！」

奪不走的人情味 極致細節成就金獎 在自動化與送餐機械人盛行的餐飲新趨勢下，廣島霸嗎拉麵的黃慶娣卻憑藉無可取代的地道人情味，奪得亞洲美食（前線員工）金獎。對她而言，優質服務的關鍵，在於時刻將客人的感受放在首位，並以敏銳的觀察力預判客人需求。她曾遇過一位不停看手錶、眼神焦慮的客人，當下不等待對方開口，便主動協調廚房加快出餐，讓這位趕看演唱會的客人驚喜之餘，亦能安心用餐。她深信，機械人永遠無法讀懂客人的表情，更無法給予「冷氣太大，不如換個位置」或「小心燙口」這類窩心提醒。她笑言會秉持初心，繼續實踐她的服務哲學：「簡單的事情重複做，重複的事情堅持做。」

細微觀察與真摯互動 傳遞五星人情味 中式美食（前線員工）金獎得獎者——明閣前線員工曾文如，認為優質服務的秘訣在於「真誠」與「細緻的觀察」。無論面對熟悉的客人抑或是外地旅客，她總能靈活貼心地回應需求，由一句親切問候，到為有特殊需要的旅客打點安排，皆細心周到。面對各地旅客，她同樣一絲不苟，曾細心留意到韓國旅客因溫差感到寒冷，便主動調整空調溫度，並貼心遞上披肩。這些充滿人情味的舉動，正是為客人建立歸屬感的關鍵，而客人臉上滿意的笑容，亦是她每天堅持服務初心的最大回饋。

以尊重與理解 創造科技無法取替的人情味 獲頒輕便美食（前線員工）金獎的香港麥當勞黃希駿，深信優質服務的秘訣在於尊重、理解，以及細節的把關。餐飲業對她而言不單是提供服務，更是建立人與人之間的連結。「科技能夠提升效率，但唯有『人』才能創造感動。」她曾留意到一位媽媽顧客生日將至，便貼心地請咖啡師在燕麥朱古力上拉出精緻的生日蛋糕圖案，為對方送上暖心祝福。這份真誠讓該名媽媽感動不已，更在隔週特意回贈一束麥當勞主題的公仔花。對黃希駿來說，顧客的笑容與回饋就是她最大的動力來源。在自動化普及的時代，主動多走一步、記住熟客名字，甚至主動與孩子互動，正是機器永遠無法取替的人情味與溫度。

以「心、眼、耳」款待 多走一步傳遞溫暖 有別於其他得獎者，西式美食（前線員工）金獎得主——MOA Dining周海權曾赴日本修讀酒店專門學校，將極致的日式款待精神融入日常服務。他深信優質服務在於「用心、用眼、用耳」，透過敏銳觀察客人的肢體語言，及時理解未說出口的需求，並在恰當的時刻給予回應。如當察覺客人微咳時主動遞上暖水；或是為在餐巾寫字的女客人送上A4紙。這些「多走一步」的貼心舉動，都化為真摯的感動。而這份無聲的默契，也讓每一次的用餐體驗不止於味蕾上的滿足，更悄然留存在客人心中。