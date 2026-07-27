旅發局推出門票消費優惠　憑指定活動門票可享餐飲及景點95折優惠

旅發局「香港夏日盛會」加碼推出門票消費優惠，旅客及市民憑指定活動門票，可享逾100項酒店、餐飲及景點折扣優惠。

旅發局宣布，繼夏季主題推廣「香港夏日盛會」的眾多消費禮遇後，加碼推出活動門票消費優惠。於7月31日至8月31日期間，旅客及市民憑指定盛事或活動的有效門票，可無限次享用全港逾100項酒店及旅遊景點提供的額外95折消費優惠，包括星級酒店米芝蓮食府、自助餐、酒吧、景點門票、紀念品、指定精選商品等。