旅發局推出門票消費優惠　憑指定活動門票可享餐飲及景點95折優惠

旅發局「香港夏日盛會」加碼推出門票消費優惠，旅客及市民憑指定活動門票，可享逾100項酒店、餐飲及景點折扣優惠。
旅發局宣布，繼夏季主題推廣「香港夏日盛會」的眾多消費禮遇後，加碼推出活動門票消費優惠。於7月31日至8月31日期間，旅客及市民憑指定盛事或活動的有效門票，可無限次享用全港逾100項酒店及旅遊景點提供的額外95折消費優惠，包括星級酒店米芝蓮食府、自助餐、酒吧、景點門票、紀念品、指定精選商品等。
門票消費優惠指定活動
香港足球盛會（HKFF）2026
有效門票日期：7月31日、8月1、4、5日
足球峰會2026拜仁慕尼黑VS阿士東維拉
有效門票日期：8月7日
古埃及文明大展─埃及博物館珍藏
有效門票日期：8月1日至8月31日
2026 TIMA國際音樂大賞
有效門票日期：8月22、23日
汪蘇瀧2026「明日世界」世界巡迴演唱會
有效門票日期：9月5、6日
旅發局總幹事劉鎮漢表示，旅發局「香港夏日盛會」正與商界合作，送上全城消費禮遇「香港夏日禮」，自本月登場以來廣受旅客和市民歡迎。乘着多項大型體育、文化和藝術活動繼續接連上演，旅發局主動聯乘多方業界夥伴，加碼推出活動門票消費優惠，結合盛事活動與消費體驗，鼓勵旅客及市民消費，支持旅遊相關業界。