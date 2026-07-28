房協夥數碼港推房地產科技 初創研AI評估車價助打擊濫用公屋

政府近年積極推動智慧屋邨管理，房協與數碼港於2023年成立房地產科技共享工作室，並展開「房地產科技概念驗證計劃」。有參與計劃的初創公司利用人工智能影像辨別技術，評估屋邨住戶的車輛價值，相關數據會提交房協作進一步篩查，協助判斷住戶是否涉嫌濫用公屋；亦有初創公司研究數碼化物業維修管理平台，縮減工作流程，減輕前線的工作量。
房地產科技概念驗證計劃推行3年以來，已吸引約40間初創企業參與，部分方案陸續落地應用。房協與數碼港舉行成果展，展示第二批14間初創企業18個月研發成果。其中一間初創公司Bitlliant Limited利用人工智能影像辨別技術，評估屋邨住戶的車輛價值。公司以堅尼地城觀龍樓及大坑勵德邨作試點，於屋邨停車場入口安裝攝影機，記錄出入車輛的車牌、車款與型號。系統透過AI分析車輛市場價值，並識別車主屬於月租用戶或訪客，相關數據會提交房協作進一步篩查，協助判斷住戶是否涉嫌濫用公屋。Bitlliant行政總裁兼創辦人何易謙指出，早前社會對公屋住戶擁有名貴車輛引起廣泛討論，而當局目前主要依賴人手調查，故公司希望藉概念驗證計劃，提供更精準數據支援。他強調，經過18個月試驗後，系統準確度近100%，惟目前仍處於試驗階段，尚未覆蓋至所有屋邨。
單位維修流程數碼化 節省工作流程時間
另一間初創公司Billie則針對單位維修流程研發管理平台，同樣運用AI技術整合前線物業管理資訊，例如遇到單位有冷氣機滴水等問題，前線工人可透過手機應用程式即時上報，程式亦內置「語音轉文字」及拍照功能，方便工人快速記錄。有關個案上載至平台後，辦公室職員可透過網頁系統即時跟進進度，各方人員均能隨時查閱最新狀況，減少重複溝通，令整個工作流程每日可節省30分鐘。Billie聯合創始人及解決方案負責人姜禾嘉稱，留意到過往前線與辦公室多以紙本方式處理租戶維修個案，故研發此平台將流程全面數碼化，減輕前線的工作量。
第三期接力進駐 推動北部都會區建設
隨著第二期概念驗證計劃結束後，第三期計劃隨即啟動，共11間初創公司正式進駐共享工作室。新一輪研發除了繼續聚焦房地產科技外，亦加入廣東話大語言模型技術，並著重探索AI與機械人在屋邨的實際應用，測試居民對機械人服務的接受程度。房協主席凌嘉勤表示，概念驗證計劃不但配合國家「十五五」規劃方向，亦有助推動產業數智化發展及北部都會區建設，他期望第三期的初創公司能開發更多具前瞻性的解決方案，共建創新生態圈。