房協夥數碼港推房地產科技 初創研AI評估車價助打擊濫用公屋

政府近年積極推動智慧屋邨管理，房協與數碼港於2023年成立房地產科技共享工作室，並展開「房地產科技概念驗證計劃」。有參與計劃的初創公司利用人工智能影像辨別技術，評估屋邨住戶的車輛價值，相關數據會提交房協作進一步篩查，協助判斷住戶是否涉嫌濫用公屋；亦有初創公司研究數碼化物業維修管理平台，縮減工作流程，減輕前線的工作量。

房地產科技概念驗證計劃推行3年以來，已吸引約40間初創企業參與，部分方案陸續落地應用。房協與數碼港舉行成果展，展示第二批14間初創企業18個月研發成果。其中一間初創公司Bitlliant Limited利用人工智能影像辨別技術，評估屋邨住戶的車輛價值。公司以堅尼地城觀龍樓及大坑勵德邨作試點，於屋邨停車場入口安裝攝影機，記錄出入車輛的車牌、車款與型號。系統透過AI分析車輛市場價值，並識別車主屬於月租用戶或訪客，相關數據會提交房協作進一步篩查，協助判斷住戶是否涉嫌濫用公屋。Bitlliant行政總裁兼創辦人何易謙指出，早前社會對公屋住戶擁有名貴車輛引起廣泛討論，而當局目前主要依賴人手調查，故公司希望藉概念驗證計劃，提供更精準數據支援。他強調，經過18個月試驗後，系統準確度近100%，惟目前仍處於試驗階段，尚未覆蓋至所有屋邨。