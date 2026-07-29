國泰前客服主任收賄助人蛇集團辦手續　潛逃15年回港認罪判囚20月

國泰前客服主任涉在2008至2009年間，收賄1.5萬港元以協助人蛇集團的「旅客」偷渡至其他國家，被廉署拘捕後棄保潛逃15年，去年返港投案被捕，今日(29日)在荃灣法院(暫代區域法院)承認4項控罪。暫委法官祁士偉判刑時指，法庭不鼓勵棄保潛逃，案發至今年代久遠，即使被告認罪亦與即時認罪有異，因而只能給予25%的刑期扣減，終判囚20個月及頒下賠償令，要求出獄後6個月內賠償國泰1.8萬元。 被告徐英傑(45歲)，被控4項「串謀使代理人接受利益」罪，指他於2008年12月1日至2009年8月13日期間，在香港與周國強、楊小忠、吳家華、譚慧敏、張振華、陳建雄等人串謀，使徐英傑、吳家華、譚慧敏在無合法權限或合理辯解下，接受形式為多筆金錢饋贈，作為確保周國強等人安排的旅客，成功辦理預辦登機手續，及通知周國強等人旅客的登機情況，及在國泰航空電腦系統取得相關保安資料的報酬。

法官引述求情指，被告為金錢利益而利用系統漏洞持續犯案，惟現時科技進步，地勤人員已無法如此操作機場系統，被告沒有對保安系統構成風險，現時已深感後悔及選擇認罪，節省了法庭時間，望法官輕判。

收取共1.5萬港元及1800元人民幣報酬 案情指，被告、吳家華及譚慧敏案發時均是國泰航空的客戶服務主任，負責為乘客辦理登機手續。周國強及楊小忠則是協助內地旅客非法出境海外的犯罪組織成員。案發期間，吳及譚曾應被告要求，協助加快由犯罪集團安排的內地旅客辦理登機的速度，吳每簽發一張登機證能獲500港元的報酬，被告共支付吳1.5萬港元；而譚則每次獲1,000至2,000港元的報酬，被告共支付譚1.6萬港元。 案發期間，犯罪集團安排了某些內地旅客登機，周要求被告協助加快辦理登機的速度及減少麻煩。被告先會在內地旅客抵達櫃檯前獲得旅客資訊，及後事先登入國泰航空的電腦系統，查詢旅客的航班資訊和國泰航空的保安資料，以確保旅客能夠順利辦理登機手續。在確認旅客已成功登機後，向周等人報告旅客的情況，及從國泰航空電腦系統獲取的任何相關保安資料，從而向周收取共1.5萬港元及1,800元人民幣報酬。

被告隨後於2009年8月13日被廉署拘捕，他在警誡下承認，周會提前告知他旅客人數、相關航班及預定航線，亦會向他提供金錢利益，他則會使用國泰航空的系統查詢航班路線信息，若在辦理登機過程中遇到任何問題時會通知周。如被告非值班時段，則由吳及譚協助，被告亦在筆記本上列出交易紀錄及報酬金額。他獲准保釋後棄保潛逃，終在去年7月21日在文錦渡口岸回港時被捕。 案件編號：DCCC1703/2025