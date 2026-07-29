濫用公屋｜公屋戶晒「舉報感謝狀」 稱惡有惡報：唔太過份都唔會行到呢步

房屋委員會去年推出舉報濫用公屋獎計劃，向提供確切情報資料令房屋署成功向濫用公屋單位住戶發出遷出通知書的實名舉報人士派發最高3,000元獎勵金。截至3月底，房署共接獲5,400宗實名舉報，當中約900宗可作進一步跟進，最終有25宗個案獲確認成立。以每宗獎金3,000元計，即25宗個案合計獲發7.5萬元獎金。而房署亦已向涉事租戶發出遷出通知書。 近日一名網民於社交平台Facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版)」分享，成功向房屋署舉報一宗濫用公屋個案，並獲邀領取3,000元獎勵金，大晒由房委會發出的「感謝狀」及收款通知書，直言對方是「惡有惡報」。

事主雖然未有詳細交代案情，但形容被舉報的住戶「罪有應得，惡有惡報」，指「如果佢哋唔係太過份，我都唔會行到呢一步」：「由始至終我只舉報過一個單位，係第一次，相信亦都係最後一次。」從事主上傳的照片可見，他獲得了一張印有「感謝您參加『舉報濫用公屋獎』計劃 一起守護公屋資源」的感謝狀，以及一張獎金收款通知書。事主更向有意舉報的人士「教路」，建議若好肯定對方濫用公屋並掌握有力證據，務必參加「篤灰」計劃，因為會獲安排會面及收到舉報成功通知。如果只作一般查詢或舉報，房署除了回覆一句「已收到舉報」之外，往往會「石沉大海」。不過事主亦提醒：「當然要夠料至好報，好似我咁，唔好亂咁篤。」，他指只需發電郵或填寫網頁表格，並剔選參加獎金計劃即可，而參加該計劃是必須與專責人員會面。

網民熱議「記得貼堂做咗英雄」 帖文引發熱議，有網民認為濫用資源就該舉報：「記得貼堂，做咗英雄」、「應該要過膠裱喺大門口外面，做個好榜樣畀隔籬鄰舍睇」、「要攞個相架掛係門口先夠煞氣」。不過，亦有網民嘲諷事主：「扮咩丫！為左果3000蚊啫嘛」、「你人生應該冇乜攞過獎，今次仲唔威爆」。有網民指「開頭我都覺得你好衰，但諗深一層有一啲人又真係好係好黑人憎，用正常程序係搞唔掂。」亦有網民稱不會為3000元舉報鄰居，「我隔離屋就成日唔出現，試過2，3個月唔見人，但我唔會篤佢，靜靜地幾好」、「我隔離屋一個月都係翻來3至4次，見佢信箱爆滿，都費事報寸，因為唔知人家係咪有苦衷」、「互相篤背脊，鄰里關係點會好，街坊有嘢點會同你講」。