數碼港「全民AI」普惠計劃啟動　港企推AI運動遊戲與學習平台　助長者復康及學童寫字

人工智能(AI)應用廣泛，男女老幼皆能受惠。有本地創科社企將AI結合遊戲帶入老人院及日間中心，透過實時捕捉長者的身體活動狀態與關節角度，以趣味形式收集健康數據；同時，亦有公司推出AI學習平台，協助學生掌握中文字筆順，並輔助教師製作工作紙以減輕教學負擔。這兩間公司的創新發明在「全民AI」普惠計劃體驗日中展出，該計劃亦於今日(29日)在數碼港正式啟動。 老友記不時動動身體可強健肌肉、預防跌倒及改善血液循環，因此老人院、日間中心都會定期讓長者進行運動訓練。本地創科社企「AESIR」戶外/球場運動項目經理梁泓暉指出，坊間常見的「播片照住做運動」模式往往較為單向沉悶。為此，該團隊將旗下運動遊戲課程平台「MetArena」引入長者運動訓練中。

梁泓暉指，用戶透過備有前置鏡頭的智能裝置即可暢玩足球、棒球等遊戲。長者在鏡頭前互動時，內置AI會實時追蹤動作與關節角度，收集數據作客觀的數碼化復康評估供物理治療師參考。他指出，目前平台已於本港及海外多間老人院試行，團隊未來更計劃支援多機連線，讓本港長者與國際老友記跨地域一同邊玩邊運動。

Stroke Dojos平台 助學習學生字詞 另一間創科公司「Peanut King Solution Limited」針對香港教育痛點推出「Stroke Dojos」平台，結合互動遊戲助學生理解字義及掌握中文字筆順。董事郭廷軒指出，平台優勢在於兼顧師生需求，配備控制平台供老師一鍵派發學習字詞至學生平板，並能簡易製作實體工作紙讓學生動筆練習，減輕不熟習新科技的教師準備教案的負擔。 他又指，平台的AI能分析學生的書寫步驟、筆劃流暢度與準確性，透過大模型評估學習成效。平台自6月推出以來已有2至3間中小學試用，未來計劃加入句子及語意元素，並配合推動傳統中國文化的趨勢，協助少數族裔及特殊學習需要學生持續學習。

孫東：國家高度期待人工智能的發展 這兩間公司的發明於數碼港舉行的「全民AI」普惠計劃啟動禮暨體驗日中展出。創新科技及工業局局長孫東在典禮上表示，國家高度期待人工智能的發展，並期望透過此活動推動其進一步普及。他指出，今年推出的「全民AI」普惠計劃由數碼港、科學園及香港生產力促進局三間公營機構攜手，以分層協作模式針對不同社群需求籌辦各類活動，目標是讓 AI 真正走進千家萬戶。 孫東續稱，現時已有眾多科技企業陸續進駐數碼港第五期。他強調，第五期的落成將顯著提升香港在AI、大數據及數碼技術領域的承載力，為創科企業開拓更多元化的研發與協作空間。