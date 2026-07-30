旺角朗豪坊現鼠跡假天花有孔洞　食環署向商場發出消除蟲鼠通知 (有片)

旺角商場朗豪坊驚現一隻老鼠，在B1層欄杆扶手狂奔，引起大批途人駐足圍觀。朗豪坊指已知悉網上流傳的片段，並高度關注事件。事發後，已即時安排清潔及消毒相關公眾區域。食環署得悉事件後，即日派員巡視商場公用地方和食物業處所，其間發現鼠跡及假天花有孔洞，亦有一間持牌食物業處所的食物室內，有垃圾桶未有妥善蓋好。署方已向商場發出消除蟲鼠通知，並會密切留意其衞生情況。

朗豪坊周四關門後深層消毒 有網民周三在社交平台上載影片，寫上「朗豪坊五星級大鼠」，又指遺憾未能錄到一堆途人的尖叫聲。由影片可見，一隻老鼠在商場欄杆扶手高速狂奔。多名途人拿起手機拍攝，連在店舖的職員看到多人圍觀，亦探頭觀看店外的情況。有網民留言：「隻老鼠好生猛，反而驚佢喺扶手跌落去，下面啲人就真係嚇死」；「嘩，跌落4/F food court同食肆果層就真係GG(吱吱)了」。 朗豪坊回覆《am730》查詢，指已安排專業滅蟲公司於周四晚上商場關門後，進行全面檢查及徹底深層消毒。同時，朗豪坊已聯絡食環署，要求檢視及跟進朗豪坊外圍街道的環境衞生情況。朗豪坊強調一直高度重視商場環境衞生，除了定期委託專業公司進行防治蟲鼠工作外，亦會繼續與場內商戶緊密合作，全面監察及維護場內衞生，為顧客提供安心舒適的購物環境。

食環署：7日內須除去可致鼠患事物 食環署發言人表示，周四早上得悉事件後隨即派員到場巡視商場的公用地方和食物業處所，其間發現鼠跡及假天花有孔洞，另有一間持牌食物業處所的食物室內，有垃圾桶未有妥善蓋好，情況並不理想。署方已向該商場的物業管理負責人和員工，作出衞生教育及提供防鼠滅鼠建議，並提醒他們須時刻注意個人、食物和環境衞生，同時得悉商場已安排滅蟲公司徹底清潔及加強防鼠滅鼠措施。 因應巡查結果，食環署已發出消除蟲鼠通知，規定朗豪坊的物業管理負責人在7日內須採取所需步驟，除去可致鼠患的事物，否則會遭檢控，另已向有關食物業處所的負責人發出口頭警告，要求糾正違規情況。署方又指，早已加強有關商場附近公眾地方的潔淨工作及防鼠措施，過去半年在旺角區共發出10張法定消除蟲鼠通知，並在該商場一帶向違反清潔法例的人士，共發出122張定額罰款通知書。