宏福苑聽證會｜宏業兩董事否認參與圍標　利潤低難串通

大埔宏福苑火災獨立委員會在網頁上載並無出席聽證會的證人供詞及書面回覆，包括大維修承建商宏業兩名董事何建業、侯華建的供詞。何建業及侯華建正被當局控告誤殺，何建業目前還押候審，侯華建獲准保釋。他們否認圍標指控，指承建商互相認識很常見，又稱不知道工程存在明顯缺失。 宏業董事何建業在給予委員會的兩份供詞中，否認有參與圍標，他表示維修工程利潤低，已被壓縮至微乎其微，行業之間競爭激烈，不可能串通，亦從未賄賂或脅迫業主立案法團，他亦因這場悲劇深感困擾，但確實不知道大維修工程存在明顯缺失。

難管理外判工人吸煙 對於聽證會上有證據及證人指工地有工人吸煙，何建業說，一直有積極嚴厲警告工人，從未對吸煙行為視而不見，有工人甚至因吸煙被解僱，但實際上不可能無時無刻監督每名工人，特別是外判工，他說有部分外判工對指示置若罔聞，令執行上變得困難。 聽證會上顯示，宏福苑的消防泵總電掣被關閉，令警鐘無正常運作。何建業回覆說，從未收過消防系統失效的報告，又指泵房屬管理處監管，他當時確信裝置運作正常。對於工程所用的棚網及發泡膠板被指無阻燃功能，何建業表示，棚網及發泡膠都是由信譽良好、在建築工程有豐富經驗的公司採購，價格高於標準，亦有阻燃證書。他從無收過易燃投訴，亦不知道宏福苑用的棚網和發泡膠板是易燃。

另一董事侯華建在給予委員會的供詞指出，建築行業規模小，承建商互相認識或曾經合作是常見現象，強調宏業在招標過程中，秉持極高誠信，無任何不正當關聯利益或串通。分工方面，侯華建指出，他主要負責公司的整體業務發展及財務，何建業作為項目經理，則全權負責工程的日常運作、技術及合規事宜。他表示對何建業的專業知識及判斷力有「最大的信任」。