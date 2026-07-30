六旬保安未問住戶將走失家貓入袋棄置垃圾桶　判囚4個月

62歲男保安去年接獲住戶求助，上門處理懷疑走失的家貓，惟在未問清楚貓隻所屬誰家，便用膠袋裝起家貓並棄置在垃圾桶，最終未能尋回家貓，案件今日(30日)在觀塘裁判法院判刑。裁判官劉淑嫻時指，案發至今仍未尋獲貓隻，有理由推論貓隻已死亡，由於因案情嚴重，法庭須判處阻嚇性刑罰，終判處監禁4個月。

被告巢永樂(62歲)，保安員，被控控一項殘酷對待動物罪，指他於去年8月6日於牛頭角利基大廈D座9樓及地下垃圾站內，殘酷地虐待，或因胡亂或不合理地作出或不作某種作為而導致一隻貓受到不必要痛苦。