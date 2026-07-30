涉收賄以安排保險代理轉介客戶「插隊」開戶　3滙豐銀行職員遭廉署起訴

廉政公署昨日(29日)落案起訴3名時任銀行職員，控告他們涉嫌收賄以協助一名保險代理轉介的客戶無須輪候，直接辦理銀行開立戶口手續。

被告陳富昆(32歲)；陳偉柏(29歲)；及游啓龍(33歲)，案發時均為滙豐銀行客戶經理，被控共6項貪污罪名，即5項串謀使代理人接受利益及一項代理人接受利益，違反《防止賄賂條例》及《刑事罪行條例》。3名被告已獲准予保釋，案件明日(31日)在東區裁判法院答辯。

賄款共逾35000元

3名被告於案發時同屬銅鑼灣一間分行，職責包括安排專責處理銀行開立戶口申請的同事，為輪候的客戶辦理手續，3人均無權處理開戶申請。控罪指陳富昆涉嫌於2024年，從一名保險代理接受賄款以利便對方轉介的客戶開立銀行戶口，每個客戶涉收賄1,000元至1,200元。另外，陳富昆涉嫌轉介部分客戶予陳偉柏及游啓龍等3名滙豐銀行客戶經理協助開戶，並就每位轉介客戶，向陳偉柏及游啓龍等3名提供賄款300元至500元。