電影資料館25周年辦「搜影禮」 揭秘電影保育修復工作

電影在數碼化前主要以菲林拍攝及製作，早期硝酸片及後來的聚酯片均須在嚴格溫濕度環境下保存，若保存不善，珍貴影像或隨歲月流失。康文署香港電影資料館多年來肩負保存電影文化遺產的使命，透過修復、數碼化及恆溫保存守護電影文化遺產。今年適逢資料館成立25周年，今日起舉辦「香港電影資料館‧25搜影禮」展覽，讓市民了解他們背後工作與故事，沉浸式體驗搜索香港電影與修復歷程。 圖︰鍾式明

展覽設六個展區，當中「重逢．海外遺珍」展示了資料館足跡遍及歐美、亞洲等地，透過播放前線搜集人員與捐贈者的深度訪談影片，重溫資料館越洋尋覓電影瑰寶的歷程，當中團隊在英國收集李小龍早期作品《人海孤鴻》(1960)電影菲林。 資料館早年拜訪在美國三藩市經營華宮戲院的方創傑，並在其家中的地庫，發現多部三、四十年代華語電影硝酸片；今次展覽其中一個展區重塑方創傑家中地庫與木箱場景，亦展示了當年盛載硝酸膠片的特殊正方形片罐，供市民打卡。

資料館在過去多年獲捐贈大量珍貴藏品。展覽從25個捐贈代表的捐贈中精選約百部由1930年代至2000年後的電影片段，讓參觀者選片放映。為讓市民深入了解專業人員精心修復的過程。現場展出電影修復員檢查和修補菲林時所用的工作枱和專業工具，包括手動倒片器、35毫米膠紙接片機及菲林同步器等。工作枱上設有菲林和放大鏡，讓參觀者親身體驗菲林檢查程序，深入了解影像重生的技術。 此外，展覽亦設互動體驗與打卡區，參觀者化身館員體驗電影搜集與修復工作。現場除了利用燈箱、以一比一重現菲林儲存庫，亦設置多項互動裝置，包括可轉動圓板學習菲林知識的四米寬「片罐牆」、供參觀者親自捧起並感受真實重量的各類片罐，以及讓觀眾配對修復前後畫面的大型菲林捲動裝置。

香港電影資料館館長陳彩玉表示，希望透過展覽讓公眾明白，「睇電影唔係撳個掣買張飛咁簡單，背後其實凝聚咗好多唔同崗位同事嘅心血同努力，先可以將電影呈現喺觀眾眼前。」她續指，要保存電影更涉及保育、修復和研究等，每個環節背後涉及大量專業工作。 「25．搜影禮」在位於西灣河內香港電影資料館舉行，今日起至明年5月舉行，周一、三至日朝10晚8免費開放，逢周二休息。