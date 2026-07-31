天氣｜天文台下午3時05分取消黃色暴雨警告信號 (更新)

【15:05更新】天文台在下午3時05分取消黃色暴雨警告信號。

【14:10更新】天文台改發黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水浸。大雨可能引致山洪爆發，市民應遠離河道。

【11:25更新】天文台指強雷雨區正影響本港，是否需要發出黑色暴雨警告信號要視乎該雷雨區的發展。市民請保持高度警惕，並留意最新天氣消息。



【11:05更新】紅色暴雨警告信號在11時05分發出。教育局宣布下午校的學生今日下午無需上課，但學校須保持校舍開放，同時安排應變措施，照顧已返抵學校的學生。正在上課的學校應繼續上課，直至放學時間，並在安全情況下，方可讓學生返家。詳情請參閱教育局透過電台、電視台、政府新聞公報、教育局網頁或手機應用程式「智方便」發出有關學校的特別報告。