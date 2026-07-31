天氣｜天文台下午3時05分取消黃色暴雨警告信號 (更新)

【15:05更新】天文台在下午3時05分取消黃色暴雨警告信號。
【14:10更新】天文台改發黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水浸。大雨可能引致山洪爆發，市民應遠離河道。
【11:25更新】天文台指強雷雨區正影響本港，是否需要發出黑色暴雨警告信號要視乎該雷雨區的發展。市民請保持高度警惕，並留意最新天氣消息。
【11:05更新】紅色暴雨警告信號在11時05分發出。教育局宣布下午校的學生今日下午無需上課，但學校須保持校舍開放，同時安排應變措施，照顧已返抵學校的學生。正在上課的學校應繼續上課，直至放學時間，並在安全情況下，方可讓學生返家。詳情請參閱教育局透過電台、電視台、政府新聞公報、教育局網頁或手機應用程式「智方便」發出有關學校的特別報告。
【10:35更新】天文台指強雷雨區正影響本港，是否需要發出紅色暴雨警告信號要視乎該雷雨區的發展。市民請保持警惕，並留意最新天氣消息。
【10:20更新】黃色暴雨警告信號在10時20分發出。
【10:00更新】天文台發出特別天氣提示，與廣闊低壓槽相關的強雷雨區持續影響珠江口一帶，預料未來兩三小時本港部分地區雨勢較大。市民請繼續留意天氣變化。
【07:20更新】雷暴警告現正生效，有效時間至今日上午9時正。天文台發出特別天氣提示，指與廣闊低壓槽相關的強雷雨帶正從南面逐漸靠近，預料本港未來一兩小時部分地區雨勢較大。市民請留意天氣變化；另外，預料強陣風繼續吹襲大嶼山、新界西部。提醒巿民如身處室外，請儘快到安全地方躲避。在上午6時40分左右，大澳錄得每小時約80公里的強陣風。
天文台表示，與廣闊低壓槽相關的驟雨及雷暴正影響廣東沿岸及南海北部。本港地區今日天氣預測大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，部分地區雨勢較大。日間最高氣溫約29度。吹和緩東至東南風。
天文台展望明日至星期一雨勢有時頗大及有雷暴。星期二仍有幾陣驟雨。天文台又指，廣闊低壓槽會在未來兩三日於華南沿岸及南海北部徘徊，該區雨勢有時較大及有狂風雷暴，而低壓槽上可能會有低壓區存在。隨著廣闊低壓槽在下周中期稍為減弱，廣東沿岸短暫時間有陽光，但仍有幾陣驟雨。