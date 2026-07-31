九龍灣稻香卡式爐爆炸　鍋具過大反射熱力　氣瓶過熱爆裂(更新)

社交平台Threads昨晚（30日）有網民指，在稻香酒樓打邊爐期間，有鄰檯食客懷疑發現手提卡式石油氣爐有漏氣聲，通知職員到場處理時，數秒後突然發生爆炸，帖主形容「個場勁大陣燒燶嘢味」。事件無人受傷。 機電工程署指涉事手提卡式石油氣爐、卡式石油氣瓶以及爐具均符合標準。惟在現場發現，火鍋用的鍋具過大，覆蓋了氣瓶的部分箱蓋，導致爐火熱力被反射至氣瓶，相信是造成氣瓶過熱爆裂的主要原因。

圖片可見，餐枱上的卡式石油氣爐上放有一煲鴛鴦湯底邊爐鍋，氣瓶損毀，保護蓋飛脫，樽頸以上位置不知所終，僅剩樽身，枱面混亂，有餐具碎裂。 警方表示，昨晚（30日）10時42分，接獲食客報案指，九龍灣德福廣場的食肆內打邊爐期間，卡式石油氣瓶懷疑起火，消防接報到場，現場沒有煙霧或火光，無人受傷，經調查後事件沒有可疑。 機電署回應傳媒查詢，昨晚接報後派員到場調查。涉事的手提卡式石油氣爐及卡式石油氣瓶均為署方批准型號，爐具亦按《氣體安全條例》要求附有「GU」標誌。惟現場發現，火鍋用的鍋具過大，覆蓋了氣瓶的部分箱蓋，導致爐火熱力被反射至氣瓶，相信是造成氣瓶過熱爆裂的主要原因。

機電署補充，一直密切關注食肆的氣體安全，由2023年至今，署方已巡查全港超過3,000間食肆，向食肆負責人傳遞氣體安全訊息，提醒正確使用手提卡式石油氣爐的重要性以減低安全風險。 該署呼籲，食肆負責人和市民在使用手提卡式石油氣爐時，不應使用超過手提卡式石油氣爐爐面的鍋具，以免導致卡式石油氣瓶過熱；不應平排使用兩個手提卡式石油氣爐;確保使用手提卡式石油氣爐時有足夠的通風；確保在安裝及卸除卡式石油氣瓶時，遠離火焰及熱源及必須購買和使用經機電工程署批准並附有「GU」標誌的卡式石油氣爐。