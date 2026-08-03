LIVE4WELL 推全新 AI 醫學平台 助市民掌握健康數據 真正實踐「預防勝於治療」

當不少人仍習慣在身體出現不適後才求醫時，醫療科技的發展正悄悄改變大眾對健康管理的想像。未來的健康管理，或許不再是「病了才治」，而是透過數據及早了解自己的身體狀況，在疾病出現前採取預防措施。這正呼應了家傳戶曉的一句「預防勝於治療」，提醒我們健康管理應該是一種日常習慣，而非亡羊補牢。



事實上，慢性疾病正逐漸成為全球公共衞生面對的重大挑戰。目前全球約有 20 億人正受慢性病困擾，當中心臟病、糖尿病等常見慢性疾病更是導致死亡的主要風險因素。更令人關注的是，當中引起的過早死亡個案中，有高達 80% 是可以預防的。這些數字提醒我們，若能及早掌握健康風險，便能避免許多不必要的金錢損失或悲劇，並減輕公共醫療壓力。

抱着這個理念，LIVE4WELL 打造出一個融合「預防醫學＋健康數據管理＋持續監測」三位一體的人工智能驅動的預防醫學平台，希望協助市民由「被動治療」走向「主動健康」。平台構建亞太區首個以「健康數據流量」為入口的健康生態系統，當中涵蓋AI健康篩查及個人化報告、健康獎勵系統、分層會籍計劃、企業健康管理方案，以及健康金融串流系統五大核心服務，希望讓健康管理逐步融入日常生活。



LIVE4WELL 聯合創辦人黃敏詩（Miranda Wong）認為，預防醫學不應只存在於診所或醫院，而應深入社區，成為市民生活的一部分。她指出，許多人未必清楚自己的健康狀況，其實定期量度及了解身體指標，並持續累積個人「生理資產」（Bio-wealth Assessment Data，即像累積財富一樣，通過長期記錄及追蹤自身健康數據，為日後健康管理打好基礎），已是實踐預防醫學的重要起點。

LIVE4WELL 聯合創辦人黃敏詩（Miranda Wong）

主打非入侵性檢測技術 助減檢查抗拒感 過往，身體檢查除了往往意味著繁瑣的程序：預約、長時間輪候，更帶來不同程度的不適或麻煩，例如抽血、空腹要求、擔心輻射等。種種原因令不少人對檢查卻步和助長「有病才行動」的心態，使得許多潛在健康風險往往在症狀出現後才被發現。LIVE4WELL 的出現，正是為了扭轉此局面。



透過穿戴式裝置、光學成像及生物標記感測等非入侵性檢測技術，LIVE4WELL讓市民毋須打針、抽血或到不同醫療機構接受複雜程序，便可輕鬆完成健康評估，從而不再忌諱主動進行身體檢查。平台將多項人工智能（AI）檢測技術儀器數據整合至LIVE4WELL平台，再持續整合健康數據，並利用AI進行即時分析，生成個人化健康風險評估。

七大人工智能健康檢測設備 整理健康數據 平台旗下多項 AI 檢測設備包括 · AI 眼底分析系統：只需約 30 秒，便可透過分析眼底血管及視網膜影像，評估包括中風及糖尿病在內的 55 種慢性疾病風險，以及心血管疾病及眼疾等健康問題。 · 3D體態評估分析儀：針對都市人常見的姿勢及痛症問題，約一分鐘內即可識別多種體態及肌肉骨骼問題，包括身體平衡度及潛在痛症風險，協助用戶及早作出改善。 · AI動作捕捉體適能系統：透過 33 個關節追蹤點，即時評估用戶的柔韌性、核心肌力、跳躍能力七項體適能表現，有助降低運動受傷風險。

· 醫療級精密測量設備：經磁力共振（MRI）驗證的多頻段分析技術，分析如慢性炎症及代謝風險 · 電阻抗斷層掃描肝腎評估儀器：於 5 分鐘內完成脂肪肝、慢性腎病評估；並檢測 CAP 及 eGFR 指數， 讓用戶對自身代謝及器官健康有更深入了解。

· 在精神健康方面，HRV（心率變異度）抗壓能力檢測儀器則可於 90 秒內分析個人的抗壓能力、心理及身體壓力水平等多項精神健康指標，幫助市民了解自身身心狀態。 · 雙頻生物電阻抗分析（BIA）技術身體組成分析儀，則能在約一分鐘內測量 17 項身體組成數據，包括肌肉量、脂肪比例、身體年齡及肌少症風險等，讓市民更全面掌握自身健康狀況。

把關自己身體狀況 數碼健康夥伴助你一手掌握 Miranda特別強調，平台提供的並非診斷結果，而是透過AI即時分析個人健康數據，生成個人化健康風險指數。她指出，對坊間而言，「預防醫學」始終是一個較為抽象和空泛的概念，很多人並不清楚自己應該預防什麼。 「要真正預防疾病，待病徵出現時往往已經太遲。」她表示，風險指數的價值在於將原本抽象的健康風險具體化，幫助市民自行判斷是否需就某方面的當下健康狀況求醫。她重申，LIVE4WELL 並不能取代醫生的臨床判斷，而是為市民提供一個更低門檻、更便捷的「貼地」檢測方式，鼓勵市民把關自己身體狀況，主動及早掌握潛在健康風險並作出相應調整，將健康管理由「有病才檢查」轉變為日常習慣。

一連六天走進社區 望推動每區市民親身感受何謂預防醫學 為讓預防醫學及主動健康管理理念「落地」，LIVE4WELL 將於 2026 年 8 月 5 日至 10 日一連六天假崇光銅鑼灣店 16 樓舉辦公眾健康檢測體驗活動「紫數日・生命探索之旅（Purple Wellness Day）」作為首個試點項目，讓市民親身體驗上述七種AI健康檢測儀器、即時獲得個人化健康報告及改善建議，從而更全面掌握自身健康風險。品牌希望藉此鼓勵市民及早了解自身健康狀況，真正了解及實踐「預防勝於治療」。 除此之外，大會亦安排多場健康講座，並邀請多位專家及嘉賓分享，包括星級營養師歐倩怡等，從不同角度探討健康管理的重要性。為鼓勵更多市民參與，大會特別推出多項會員及消費優惠。除了 SOGO 活動的會場限定 $798 專屬健康檢測體驗優惠外，而現場人士亦可免費下載 LIVE4WELL手機應用程式成為會員，累積Sweat Points積分並換領健康獎賞。此外，顧客於活動期間在商場任何商戶消費後，憑相關收據或單據即可前往活動場地，換領限量禮品包乙份，數量有限，先到先得。

值得一提的是，每位參加者均可獲贈一本「健康存摺」，用作記錄整個「生命探索之旅」的檢測結果及健康數據，鼓勵市民持續追蹤自身健康變化，逐步建立個人健康管理習慣。 與此同時，LIVE4WELL 正積極與其他地區的商場及全港十八區不同社區夥伴合作，包括區議會、關愛隊、居民協會、業主立案法團及地區服務團體等，希望以行動實踐具社會責任（CSR）——將公眾健康檢測體驗活動延伸至每一區；並同時與本地健身房，以及金融及保險企業洽談合作，讓市民在熟悉的生活圈內接觸相關服務，親身體驗預防醫學的價值，從而建立更主動的健康管理習慣，朝着「區區都健康」的願景邁進。

活動資料： LIVE4WELL「紫數日・生命探索之旅」公眾檢測體驗活動 日期： 2026 年 8 月 5 日至 10 日（星期三至一） 地點： 崇光銅鑼灣店 16 樓 最新詳情

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