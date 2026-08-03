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出版：2026-Aug-03 15:00
更新：2026-Aug-03 15:00

LIVE4WELL 推全新 AI 醫學平台 助市民掌握健康數據 真正實踐「預防勝於治療」

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當不少人仍習慣在身體出現不適後才求醫時，醫療科技的發展正悄悄改變大眾對健康管理的想像。未來的健康管理，或許不再是「病了才治」，而是透過數據及早了解自己的身體狀況，在疾病出現前採取預防措施。這正呼應了家傳戶曉的一句「預防勝於治療」，提醒我們健康管理應該是一種日常習慣，而非亡羊補牢。

事實上，慢性疾病正逐漸成為全球公共衞生面對的重大挑戰。目前全球約有 20 億人正受慢性病困擾，當中心臟病、糖尿病等常見慢性疾病更是導致死亡的主要風險因素。更令人關注的是，當中引起的過早死亡個案中，有高達 80% 是可以預防的。這些數字提醒我們，若能及早掌握健康風險，便能避免許多不必要的金錢損失或悲劇，並減輕公共醫療壓力。

抱着這個理念，LIVE4WELL 打造出一個融合「預防醫學＋健康數據管理＋持續監測」三位一體的人工智能驅動的預防醫學平台，希望協助市民由「被動治療」走向「主動健康」。平台構建亞太區首個以「健康數據流量」為入口的健康生態系統，當中涵蓋AI健康篩查及個人化報告、健康獎勵系統、分層會籍計劃、企業健康管理方案，以及健康金融串流系統五大核心服務，希望讓健康管理逐步融入日常生活。

LIVE4WELL 聯合創辦人黃敏詩（Miranda Wong）認為，預防醫學不應只存在於診所或醫院，而應深入社區，成為市民生活的一部分。她指出，許多人未必清楚自己的健康狀況，其實定期量度及了解身體指標，並持續累積個人「生理資產」（Bio-wealth Assessment Data，即像累積財富一樣，通過長期記錄及追蹤自身健康數據，為日後健康管理打好基礎），已是實踐預防醫學的重要起點。

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LIVE4WELL 聯合創辦人黃敏詩（Miranda Wong）

主打非入侵性檢測技術 助減檢查抗拒感

過往，身體檢查除了往往意味著繁瑣的程序：預約、長時間輪候，更帶來不同程度的不適或麻煩，例如抽血、空腹要求、擔心輻射等。種種原因令不少人對檢查卻步和助長「有病才行動」的心態，使得許多潛在健康風險往往在症狀出現後才被發現。LIVE4WELL 的出現，正是為了扭轉此局面。

透過穿戴式裝置、光學成像及生物標記感測等非入侵性檢測技術，LIVE4WELL讓市民毋須打針、抽血或到不同醫療機構接受複雜程序，便可輕鬆完成健康評估，從而不再忌諱主動進行身體檢查。平台將多項人工智能（AI）檢測技術儀器數據整合至LIVE4WELL平台，再持續整合健康數據，並利用AI進行即時分析，生成個人化健康風險評估。

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LIVE4WELL平台人工智能（AI）檢測技術儀器涵蓋多種評估範疇。

七大人工智能健康檢測設備 整理健康數據

平台旗下多項 AI 檢測設備包括

·         AI 眼底分析系統：只需約 30 秒，便可透過分析眼底血管及視網膜影像，評估包括中風及糖尿病在內的 55 種慢性疾病風險，以及心血管疾病及眼疾等健康問題。

·         3D體態評估分析儀：針對都市人常見的姿勢及痛症問題，約一分鐘內即可識別多種體態及肌肉骨骼問題，包括身體平衡度及潛在痛症風險，協助用戶及早作出改善。

·         AI動作捕捉體適能系統：透過 33 個關節追蹤點，即時評估用戶的柔韌性、核心肌力、跳躍能力七項體適能表現，有助降低運動受傷風險。

·         醫療級精密測量設備：經磁力共振（MRI）驗證的多頻段分析技術，分析如慢性炎症及代謝風險

·         電阻抗斷層掃描肝腎評估儀器：於 5 分鐘內完成脂肪肝、慢性腎病評估；並檢測 CAP 及 eGFR 指數， 讓用戶對自身代謝及器官健康有更深入了解。

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所有儀器生成出的數據均能互通，並能傳送至LIVE4WELL手機應用程式中保存隨時顯示。

·         在精神健康方面，HRV（心率變異度）抗壓能力檢測儀器則可於 90 秒內分析個人的抗壓能力、心理及身體壓力水平等多項精神健康指標，幫助市民了解自身身心狀態。

·         雙頻生物電阻抗分析（BIA）技術身體組成分析儀，則能在約一分鐘內測量 17 項身體組成數據，包括肌肉量、脂肪比例、身體年齡及肌少症風險等，讓市民更全面掌握自身健康狀況。

把關自己身體狀況 數碼健康夥伴助你一手掌握

Miranda特別強調，平台提供的並非診斷結果，而是透過AI即時分析個人健康數據，生成個人化健康風險指數。她指出，對坊間而言，「預防醫學」始終是一個較為抽象和空泛的概念，很多人並不清楚自己應該預防什麼。

「要真正預防疾病，待病徵出現時往往已經太遲。」她表示，風險指數的價值在於將原本抽象的健康風險具體化，幫助市民自行判斷是否需就某方面的當下健康狀況求醫。她重申，LIVE4WELL 並不能取代醫生的臨床判斷，而是為市民提供一個更低門檻、更便捷的「貼地」檢測方式，鼓勵市民把關自己身體狀況，主動及早掌握潛在健康風險並作出相應調整，將健康管理由「有病才檢查」轉變為日常習慣。

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Miranda指，在預防醫學角度而言，出現初步病徵已相當於「慢了一步」，更遑論確診病症。要真直正預防，必須在最前線以數據先洞悉潛在風險。

一連六天走進社區　望推動每區市民親身感受何謂預防醫學

為讓預防醫學及主動健康管理理念「落地」，LIVE4WELL 將於 2026 年 8 月 5 日至 10 日一連六天假崇光銅鑼灣店 16 樓舉辦公眾健康檢測體驗活動「紫數日・生命探索之旅（Purple Wellness Day）」作為首個試點項目，讓市民親身體驗上述七種AI健康檢測儀器、即時獲得個人化健康報告及改善建議，從而更全面掌握自身健康風險。品牌希望藉此鼓勵市民及早了解自身健康狀況，真正了解及實踐「預防勝於治療」。

除此之外，大會亦安排多場健康講座，並邀請多位專家及嘉賓分享，包括星級營養師歐倩怡等，從不同角度探討健康管理的重要性。為鼓勵更多市民參與，大會特別推出多項會員及消費優惠。除了 SOGO 活動的會場限定 $798 專屬健康檢測體驗優惠外，而現場人士亦可免費下載 LIVE4WELL手機應用程式成為會員，累積Sweat Points積分並換領健康獎賞。此外，顧客於活動期間在商場任何商戶消費後，憑相關收據或單據即可前往活動場地，換領限量禮品包乙份，數量有限，先到先得。

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市民屆時將可於商場百貨公司活動中，親身試用原本只能在品牌智能健康評估中心才提供的一系列檢測儀器。

值得一提的是，每位參加者均可獲贈一本「健康存摺」，用作記錄整個「生命探索之旅」的檢測結果及健康數據，鼓勵市民持續追蹤自身健康變化，逐步建立個人健康管理習慣。

與此同時，LIVE4WELL 正積極與其他地區的商場及全港十八區不同社區夥伴合作，包括區議會、關愛隊、居民協會、業主立案法團及地區服務團體等，希望以行動實踐具社會責任（CSR）——將公眾健康檢測體驗活動延伸至每一區；並同時與本地健身房，以及金融及保險企業洽談合作，讓市民在熟悉的生活圈內接觸相關服務，親身體驗預防醫學的價值，從而建立更主動的健康管理習慣，朝着「區區都健康」的願景邁進。

活動資料：

LIVE4WELL「紫數日・生命探索之旅」公眾檢測體驗活動

日期： 2026 年 8 月 5 日至 10 日（星期三至一）

地點： 崇光銅鑼灣店 16 樓

最新詳情

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