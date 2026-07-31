新皇崗口岸｜港方口岸區啟用 　鄧炳強：將作逾百場測試助早日開通

鄧炳強表示，周五早上聯同70至80名、來自20個部門的人員進行現場測試，整體上大樓情況非常良好，仍有少部份執漏工作進行，未來仍有約20項、過百個不同種類的測試要做，例如系統、反恐、人流及交通測試等，如果暢順，之後將聯同深圳進行涉及過萬人的大型跨境演練，如果暢順就會考慮何時開通口岸。口岸將提供專營巴士路線、專線小巴，跨境巴士，以及的士服務，將有足夠位置供不同專營及跨境巴士上落客，當局亦設有後備方案，在一些大節日期間，已在口岸附近預留等候區。

被問翁金驊案 稱有足夠證據及律政司同意會檢控

另外，前港隊籃球代表翁金驊涉嫌數年前在漢華中學球場體罰一名學生，早前涉嫌普通襲擊被捕。警方表示，經深入調查後，未有足夠證據對任何人作出檢控。鄧炳強被問到有關案件時表示，不評論個別案件，強調執法及檢控非常清楚，任何案件有證據就會拘捕，有足夠證據及律政司同意，會作出檢控，又說對體罰等任何違法行為都會嚴厲執法。

被問到有書店涉及《國安法》，相關行動會否打擊書店經營等。鄧炳強說，《國安法》絕不會針對任何一類的店舖，不論是人或公司犯法，若有證據就會拘捕，有足夠證據就會控告，不會隨意針對某職業或店舖，而是針對所有犯法的人或團體。