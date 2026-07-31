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出版：2026-Jul-31 22:24
更新：2026-Jul-31 22:24

新皇崗口岸｜港方口岸區啟用 　鄧炳強：將作逾百場測試助早日開通

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鄧炳強視察新皇崗口岸後，稱會在準備就緒後爭取盡快開通。(鄧炳強Facebook)

鄧炳強視察新皇崗口岸後，稱會在準備就緒後爭取盡快開通。(鄧炳強Facebook)

保安局局長鄧炳強表示，新皇崗口岸開通工作展開新一頁，港方口岸區周五成立後，將展開一連串營運測試、公共交通路線測試、壓力測試及跨境大型聯合測試，確保設施運作暢順，準備就緒，以便口岸早日正式開通。特區政府會與深方緊密合作，全速推進籌備，確保在口岸運作條件成熟後，港深政府將敲定開通日期，適時公布。

鄧炳強表示，周五早上聯同70至80名、來自20個部門的人員進行現場測試，整體上大樓情況非常良好，仍有少部份執漏工作進行，未來仍有約20項、過百個不同種類的測試要做，例如系統、反恐、人流及交通測試等，如果暢順，之後將聯同深圳進行涉及過萬人的大型跨境演練，如果暢順就會考慮何時開通口岸。口岸將提供專營巴士路線、專線小巴，跨境巴士，以及的士服務，將有足夠位置供不同專營及跨境巴士上落客，當局亦設有後備方案，在一些大節日期間，已在口岸附近預留等候區。

新皇崗口岸7月下旬成立港方口岸區前的工程進度，圖為聯檢大樓。(資料圖片／中新社) 新皇崗口岸7月下旬成立港方口岸區前的工程進度，圖為聯檢大樓。(資料圖片／中新社) 新皇崗口岸7月下旬成立港方口岸區前的工程進度，圖為聯檢大樓。(資料圖片／中新社) 新皇崗口岸7月下旬成立港方口岸區前的工程進度，圖為香港往深圳方向車檢層。(資料圖片／中新社) 新皇崗口岸7月下旬成立港方口岸區前的工程進度，圖為深圳往香港方向旅檢層。(資料圖片／中新社) 新皇崗口岸7月下旬成立港方口岸區前的工程進度，圖為香港往深圳方向旅檢層。(資料圖片／中新社) 新皇崗口岸7月下旬成立港方口岸區前的工程進度，圖為港方口岸區。(資料圖片／中新社) 新皇崗口岸工程進入最後衝刺。(am730記者攝) 新皇崗口岸工程進入最後衝刺。(am730記者攝) 新皇崗口岸預計啟用在即。(資料圖片／中通社)

被問翁金驊案　稱有足夠證據及律政司同意會檢控

另外，前港隊籃球代表翁金驊涉嫌數年前在漢華中學球場體罰一名學生，早前涉嫌普通襲擊被捕。警方表示，經深入調查後，未有足夠證據對任何人作出檢控。鄧炳強被問到有關案件時表示，不評論個別案件，強調執法及檢控非常清楚，任何案件有證據就會拘捕，有足夠證據及律政司同意，會作出檢控，又說對體罰等任何違法行為都會嚴厲執法。

被問到有書店涉及《國安法》，相關行動會否打擊書店經營等。鄧炳強說，《國安法》絕不會針對任何一類的店舖，不論是人或公司犯法，若有證據就會拘捕，有足夠證據就會控告，不會隨意針對某職業或店舖，而是針對所有犯法的人或團體。

胡志偉險被英國遣返 鄧炳強：可聯絡入境處協助

前民主黨主席胡志偉早前在「串謀顛覆國家政權罪」服刑期滿出獄後前往英國，一度面臨被遣返香港。鄧炳強回應相關人士已經完成服刑，與香港其他市民一樣，他們均享有與所有市民一樣的權利。當他去到外國時，如果遇事的話，亦可以好像普通市民一樣，聯絡入境處提供協助。

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