CHIIKAWA特展迴旋木馬停轉 機電署：主辦方周五通知後要求切斷電源

「CHIIKAWA ARTIVERSE」主題特展周六（8月1日）起至9月6日在尖沙咀K11 MUSEA及毗鄰海濱舉行，賣點之一為全球首座CHIIKAWA巨型迴旋木馬。不過主辦單位昨晚(7月31日)宣布，昨日例行檢查發現木馬運轉時出現異常雜聲，專業人員檢查確認結構整體安全，但為確保裝置符合安全標準，決定停用迴旋木馬的旋轉功能，僅開放作靜態拍照及「打卡」區域。主辦單位表示，會為持票者提供退款安排，可選擇全額退款，或者部分退款後繼續與不能轉動的迴旋木馬合照。 機電工程署表示，主辦方於7月29日獲發牌照，署方於7月31日(周五)接獲主辦方通知指該旋轉木馬將不再作為機動遊戲機使用，遂即時要求切斷電源並撤銷相關許可證。

機電署表示，根據《機動遊戲機（安全）條例》，「CHIIKAWA特展」內的旋轉木馬屬機動遊戲機。主辦方早前完成檢驗並經署方核查後，署方已於7月29日發出使用及操作許可證，准許該旋轉木馬供公眾人士作娛樂用途使用。機電署續指，按既定程序，每日運作前當值主操作員必須對旋轉木馬的控制系統及各項安全裝置進行徹底檢查，確保操作性能安全可靠。然而，署方於7月31日接獲主辦方通知，表示該旋轉木馬將不再作為機動遊戲機使用。署方隨即要求主辦方切斷旋轉木馬的電源，並即時撤銷相關許可證。

其他拍照區會如常開放 主辦單位AllRightsReserved昨晚在社交媒體公布有關決定，稱為確保每名持票者安全與最佳體驗，團隊每日均安排專業人員對迴旋木馬作檢查及維護，但因應出現上述問題，裝置需要進一步修繕，考慮到相關工程無法於原訂展期內完成，故決定停用裝置旋轉功能，而在6樓展覽區和3樓乳酸菌超人拍照區會如常開放。

退款方案二選一 主辦單位表示安排退款，購票者可以二選一方案，包括透過KLOOK平台退還價值130元迴旋木馬體驗，並繼續其他參觀活動，額外補償包括可進入靜態拍照區，並坐上木馬拍照及獲木馬紀念卡；亦可選擇透過KLOOK平台申請全額退款。