北都今年推首批逾8,000伙公屋單位　施永青倡提升自置居所比例

香港房屋問題面對「住屋難、住屋貴、住屋細」等不同挑戰，香江集思會今日舉辦《香港五年規劃》房屋政策回顧及展望，由房屋局局⻑何永賢擔任主講嘉賓，中原集團主席施永青擔任專題討論嘉賓，剖析本港公營房屋供應、住宅市場發展及政策研究。施永青表示，政府在制定長遠房屋政策時，不應只集中考慮興建公屋，更應致力提升市民自置居所的比例，讓更多市民成為業主，市民亦要改變思維，不止依靠政府政策，亦要靠自身努力置業。何永賢則表示，當局會繼續增加供應及提升建屋質素，包括考慮將公屋與資助出售房屋比例調至5:5，北部都會區未來10年將推出15萬個公營房屋單位。

施永青在專題討論上，回顧過去在房委會任職時，曾不少政黨爭取興建更多公屋與居屋，雖然按社會需求興建公屋理所當然，惟住公屋的人越多，是否代表政府做得好，「係咪全民入住公屋，是（政府）一個好大嘅成績呢？」他又指，1997年自置居所的比例為逾50%，惟逾二十年後該比例基本維持不變，雖然建樓數目有增加，但若以比例計數，自置居所比例卻沒有增加。他認為政府制定房屋政策時，應考慮長遠策略令本港自置居所的比例越來越高，令更多市民變成業主，才是幸福的保障，因為居住公屋須高度依賴政府政策，改善居住環境與社區配套，若擁有物業則能自行著手改善生活質素。

針對社會希望樓價更平，更多人可成功「上樓」，施永青則提醒，香港長期以來對於「樓宇」的功能，除了解決居住需求外，亦有另一個問題值得注意。他指，現時內地房地產泡沫爆破，樓價大幅下降，老百姓手上的財富大量蒸發，導致消費及投資能力越來越弱，對整個社會造成巨大破壞，香港在1997年後亦曾出現類似困境。他認為，在壓抑樓價令到大部分人都能「上樓」，同時要兼顧保護老百姓手上的財富，因中產階層大部分財富都在物業上，故政府在制定房屋政策時亦須一拼考慮。他建議要增加自置居所的比例，政府在土地供應予私人發展比例須增加，亦有助整體樓價向下調，港人意識形態亦要改變，不止依賴政府資助，也要透過個人努力，自己掌控自己命運，有助更多人置業，自置居所比例便會增加。

樓市升勢放慢但未逆轉 有參與討論的市民關注今年樓市走勢，施永青透露，上半年本港樓價上升10%，惟至年中後，受到中東戰爭影響令到油價上升，令人擔心通脹重臨，美國聯儲局加息機會增加，對樓價不利。他指出，聯儲局壓抑通漲同時要為美國政府處理債務問題，締造低息環境，由於美國政府債台高築，須以新債償還舊債，若新債的利息比舊債高出許多，美國政府息口負擔將百上加斤，因此他認為聯儲局稍後有機會改口風，平衡有關方面需要；另一個對樓價不利的消息，中國早前打壓非法跨境炒股阻資金外流，有人擔心影響「北水南下」，樓價及股市同樣受牽連。他則強調，正式資金仍然有機會來港，雖然接下來樓價升幅不及上半年，樓價屬周期性市場，相信升勢會放慢但並非逆轉。

居屋曾停建致斷層 當局研調高資助出售房屋比例 何永賢亦於專題討論上表示，本港於2002年至2014年期間，曾停建居屋逾10年，致房屋階梯出現斷裂，故現屆政府努力增加房屋供應，包括公屋與資助出售房屋比例，由7:3調整至6:4，當局正聆聽社會意見，並研究進一步在基礎上將比例調至5:5。她又指，本港未來五年整體公營房屋建屋量，包括「簡約公屋」，達19.6萬個單位，較本屆政府上任時的5年期大增逾80%，有信心公屋輪候時間降至4.5年目標。至於社會有聲音表達盼增加公營房屋大單位數目，何永賢指須視乎土地供應及輪候時間，若情況容許，當局亦希望能增加大單位的比例。

北部都會區作為香港未來發展的重點，當局未來10年會於北都提供逾15萬個「安樂窩」，涵蓋公屋、資助出售房屋。首批公屋合共8千多個單位，將於今年第三季起分階段入伙，包括古洞北古雋邨一期，有約5,000個單位，以及粉嶺北鳳凰嶺邨一期，有約3,100個單位。何永賢透露，北都公營房屋工程需要有一個統籌、有一個共同方向，因應北都各區特色，劃分為「河、山、城、鄉」發展，如粉嶺北有梧桐河與雙魚河，故該區公屋會以河作作為特色發展；古洞北附近繞著多座具代表性的山嶺，在興建公營房屋同時亦可以發展行山徑，將兩者串連，以綠色健康生活作特點發展；隨新科技城出現，屋邨設計須具現代感；發展同時亦要保留鄉村的傳統文化，例如可考慮在商場售賣本土醬油。

除了興建公營房屋外，當局亦積極打擊濫用房屋，透過科技應用、數據配對、設立舉報獎賞及濫用公屋刑事化等措施，至今已收回10,300個單位，相對節省了103億元。她又提到，當局堅決取締劣質劏房，至今已經有接近3萬個分間單位登記了《簡樸房條例》。