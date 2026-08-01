警打擊三合會　瓦解非法收債集團冚黃賭毒　拘捕57人最細14歲

警方今年7月展開反三合會及非法收債專項行動。在行動中成功瓦解1個活躍於全港的非法收債集團，並同步破獲1個賣淫場所、1個毒窟及3個非法賭博場所，共拘捕57名男女，年齡介乎14歲至70歲，當中部分人有三合會背景。 警方鎖定非法收債集團 招攬青少年收債 警方指經調查後，成功鎖定一個由三合會操縱的非法收債集團，該集團透過通訊軟件及日常社交場合，專門招攬渴望「搵快錢」的青少年參與非法收債。骨幹成員在網上群組及不法分子介紹下接洽收債訂單後，會利用自己管理的通訊群組，以500元至800元不等的報酬，將收債工作外判給預先招攬的年輕人，其常見收債手段包括上門淋紅油、打電話及透過通訊軟體發送訊息進行刑事恐嚇。

警方於7月13日在秀茂坪邨展開行動，在行動中截獲一名僅14歲本地男童，並在其身上搜出一樽紅油及一個鐵蓮花，隨即以「管有任何物品意圖摧毀或損壞財產」及「管有違禁武器」將其拘捕。 警方隨後深入調查，鎖定該集團主腦、2名骨幹成員及2名行動組成員，年齡介乎15歲至18歲，並於7月13日至14日將他們拘捕，涉嫌「串謀刑事毀壞」及「刑事毀壞」，懷疑與區內三宗刑事毀壞案有關。警方再追查下，於7月22日至28日期間再拘捕1名內地男子、6名本地男子及3名本地女子，年齡介乎18歲至58歲，涉嫌「刑事毀壞」及「刑事恐嚇」，涉及區內另外十宗同類案件。

警方表示，留意到非法收債集團骨幹成員有年輕化趨勢，有年僅17歲青少年已成骨幹成員，年輕人除被招攬加入外，更被不法分子游說擔任「招攬者」，利用自身渠道接觸更多想「搵快錢」的青少年。

警破涉案三合會多個非法場所 拘41人最細19歲 此外，涉案三合會派系除經營非法收債外，亦營運多個非法場所作為主要收入來源。為徹底切斷其經濟命脈，警方於7月28日至30日展開聯合行動，對相關娛樂場所進行查牌外，亦一舉破獲1個賣淫場所、1個毒窟及3個非法賭博場所，共拘捕41人，包括18名本地男子、6名內地男子、14名本地女子以及3名內地女子，年齡介乎19歲至70歲，涉嫌經營賣淫場所、經營毒窟、販毒、吸毒及經營或參與非法賭博等罪名。

行動中，警方檢獲5.56克既懷疑可卡因、3.54克既懷疑冰毒、23粒懷疑依托米脂，冰壺、電子煙煙機、4部釣魚機、6張電動麻雀台、2張德州撲克台、現金約4萬元以及面值約8萬元的籌碼。經警方調查顯示，該5個非法場所每月總營利可高達100萬元。 警方相信，今次行動已經成功重創該個三合會派系收入來源。行動仍在進行中，警方會繼續採取高調執法及情報主導策略，全力打擊三合會及其相關的非法活動。 警方呼籲青少年切勿以身試法 家長應密切留意子女行蹤

警方呼籲，青少年切勿因貪圖快錢而挺而走險，被犯罪集團利用參與收數，有被捕人替犯罪集團用自己個人資料去登記電話卡，用作追數及刑事恐嚇用途。 警方強調，刑事恐嚇及刑事毀壞屬於極嚴重的罪行，一經定罪最高可分別被判監5年及10年。 警方亦呼籲家長多加留意子女的日常行蹤、交友情況及是否有異常消費，若發現問題應盡早介入，以及教導子女正確價值觀，避免子女成為黑幫犯罪工具。