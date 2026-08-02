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出版：2026-Aug-02 12:24
更新：2026-Aug-02 12:24

李家超出席地區諮詢會 市民關注北都大學城 青年關注失業率高

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首場香港首個五年規劃及施政報告地區諮詢會在南屯門官立中學舉行。(周令知攝)

首場香港首個五年規劃及施政報告地區諮詢會在南屯門官立中學舉行。(周令知攝)

首場香港首個五年規劃及施政報告地區諮詢會今早(2日)在南屯門官立中學舉行，行政長官李家超、全體司長及副司長，以及多名局長出席，現場超過130名人士出席。李家超表示，今次的五年規劃與施政報告一併諮詢特別具意義。他形容五年規劃是香港的發展藍圖，五年規劃則是方向性、宏觀性、策略性的指導文件，與施政報告是一脈相承。

李家超又指，施政報告除了會做每年的政策，更是五年規劃的年度報告，行政長官每年的施政報告就要向社會匯報如何落實五年規劃；期望市民能夠暢所欲言，又毋須刻意區分五年規劃或施政報告的意見。

李家超出席地區諮詢會。(周令知攝) 李家超出席地區諮詢會。(周令知攝) 財政司長陳茂波。(周令知攝) 房屋局長何永賢(左)和保安局長鄧炳強。(周令知攝) 民政及青年事務局長麥美娟。(周令知攝) 李家超出席地區諮詢會。(周令知攝) 政務司長陳國基。(周令知攝) 財政司副司長黃偉綸(前)和政務司副司長卓永興。(周令知攝)

中學校長關注本地住宿配套不足 李家超：政府推動商廈及酒店改建為學生宿舍

有出席試詢會的退休中學校長關注政府打造「留學香港」品牌，但本地住宿配套不足。李家超認為本港有教育優勢，吸引外地學生來港，能使本地學生學習不同地方的優勢、文化及發展，政府推動商廈及酒店改建為學生宿舍，及鼓勵市場推出符合水準的學生宿舍。

亦有教育界人士關注北都大學城的選址及落成時間表。李家超回應指，有信心北都大學城能發展得好，大學城可令香港升級轉型，會以城區概念，將教育、科技、產業、人才及城市建設融合發展。

亦有居民關注政府取締劣質劏房，期望政府確保簡約公屋及過渡性房屋供應能夠配合取締時間表。李家超表示，目前共設有4年過渡期，加上現時過渡性房屋及公屋供應量增加，有信心能夠有序推進。

有大學生關注青年失業率高的問題，建議政府參考新加坡及內地，提供實習資助等。李家超稱，科技發展是創造優質就業的關鍵，將帶動產業升級，為畢業生提供更多高收入、具前景的職位。政府會持續提供技能課程，但更重視推動整體產業轉型，以增加就業機會。

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