李家超出席地區諮詢會 市民關注北都大學城 青年關注失業率高

首場香港首個五年規劃及施政報告地區諮詢會今早(2日)在南屯門官立中學舉行，行政長官李家超、全體司長及副司長，以及多名局長出席，現場超過130名人士出席。李家超表示，今次的五年規劃與施政報告一併諮詢特別具意義。他形容五年規劃是香港的發展藍圖，五年規劃則是方向性、宏觀性、策略性的指導文件，與施政報告是一脈相承。

李家超又指，施政報告除了會做每年的政策，更是五年規劃的年度報告，行政長官每年的施政報告就要向社會匯報如何落實五年規劃；期望市民能夠暢所欲言，又毋須刻意區分五年規劃或施政報告的意見。

中學校長關注本地住宿配套不足 李家超：政府推動商廈及酒店改建為學生宿舍

有出席試詢會的退休中學校長關注政府打造「留學香港」品牌，但本地住宿配套不足。李家超認為本港有教育優勢，吸引外地學生來港，能使本地學生學習不同地方的優勢、文化及發展，政府推動商廈及酒店改建為學生宿舍，及鼓勵市場推出符合水準的學生宿舍。

亦有教育界人士關注北都大學城的選址及落成時間表。李家超回應指，有信心北都大學城能發展得好，大學城可令香港升級轉型，會以城區概念，將教育、科技、產業、人才及城市建設融合發展。