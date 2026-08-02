陳茂波：上半年經濟增長5.1%勝預期 將上調全年經濟增長預測

財政司長陳茂波今日(2日)在網誌表示，本港整體經濟繼續穩步增長。受蓬勃的對外貿易和強韌的內部需求所支持，本港經濟連續14個季度保持增長。本地生產總值在今年第二季的按年增幅為4.3%，其中貨物出口增長繼續突出，第二季增長速度進一步加快至28.8%；私人消費開支亦平穩增長2.9%。

此外，本港今年上半年經濟增長為5.1%，較預期強勁。下半年商品出口料繼續受惠全球對人工智能產品的強大需求；境外對本港金融及商業服務的需求持續，以及訪港旅客的增加，均將帶動服務輸出增長，有利本地消費和投資氣氛。綜合考慮整體經濟發展情況，本月中發表的經修訂全年經濟增長預測，將從原先預測的範圍向上調整，惟未來走勢仍受地緣政治局勢發展、美息及其他不確定因素影響。

離岸人民幣國債期貨明日香港上市 陳茂波又提到，中央相關部委的堅實支持下，各方期待已久的離岸人民幣國債期貨，明天將在香港上市；首隻上市的屬五年期產品，是當前唯一一隻離岸市場上的同類產品，讓國際投資者可沿用在港的交易帳戶、習慣和流程，在離岸市場完成相關合約的交易和結算。他表示，這是香港離岸人民幣業務樞紐發展的新里程，它不僅豐富本港巿場的人民幣風險管理工具，更標誌著國債在離岸市場的深化發展和人民幣國際化的有序推進。

他指，從北向的債券配置與利率對沖，到離岸的融資與清算，再到以人民幣計價的貿易結算，這些功能在這裡匯聚，讓香港成為「雙向配置與雙向風險管理」的樞紐；會繼續發揮好聯通內地與全球市場的紐帶作用，積極推動離岸人民幣市場走通、走穩、走深，鞏固並優化香港作為全球最大離岸人民幣業務樞紐的功能和地位。