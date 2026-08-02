中大將公布新一份策略計劃 盧煜明：規劃校園善用白石角地皮

中文大學將於本周四公布新一份《中大策略計劃2026—2030》。中大校長盧煜明表示，中大策略計劃闡述未來5年的發展藍圖，會對準國家「十五五」規劃和「教育強國、科技強國」方針。他又提到，會進一步計劃規劃校園用地，例如善用白石角39區，興建教學大樓和研究所等。

盧煜明今日(2日)出席電台節目時表示，當公布《中大策略計劃2026—2030》後，下一步將規劃校園用地。他指，位於白石角39區可以大展拳腳，包括興建30萬尺的醫學院新大樓、可容納850人的研究所、數月後落成的生命科學大樓，以及第10間書院等。

本地院校面積太小如「精品酒店」 冀北都大學城有更多機遇 在最新公布的QS世界大學排名中，中大位列全球第18位，首度躋身全球20強。盧煜明說，見到中大國際排名躍升感到振奮，形容是一代一代「中大人」慢慢建立所得。惟盧煜明指，雖然本地院校國際聲譽良好，惟面積太小，有如「精品酒店」，或會窒礙發展。他期望日後建成的北部都會區大學城區，可提供更多機遇，並促成更多跨院校合作項目。

盧煜明又指，現今講求交叉學科、跨領域，好像他的研究亦不能只懂醫科，更要了解一些基本的遺傳學、生物化學，甚至電腦等；而中大的書院制可讓學生在宿舍中與不同專長人士接觸，期望可以培訓到有關人才。