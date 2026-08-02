中華煤氣提出創科及綠色金融等八大範疇 倡設「能源辦公室」

中華煤氣表示，能源戰略關乎香港的穩定發展及安全，故建議政府成立「能源辦公室」，圍繞三大策略方針，包括發揮香港優勢以融入國家全局、統籌資源以確保能源安全，以及聚焦氫能、綠色甲醇和可持續航空燃料的商業化應用以引領綠色轉型。中華煤氣建議，香港應善用國際樞紐優勢，完善港口綠色甲醇加注設施，並深化 SAF「灣區生產、香港混合及應用」模式，並建立新型綠色大宗商品交易體制，拓展綠色基礎設施 REITs 等創新金融工具，全面鞏固香港綠色金融與交易中心地位。

在能源使用方面，中華煤氣建議政府參考內地「零碳園區」理念，將新能源融入北都藍圖，包括在新發展區引入智慧燃氣網及分布式系統以提升能源效益、推動工程項目以氫能及綠色甲醇發電模組，取代柴油發電機，落實「綠色工地」，以及預留用地設立集充換電、加注油、氫及甲醇於一身的綜合能源服務站，全面引領交通低碳轉型。政府亦應牽頭，建設與國際接軌的綠色燃料認證體系，打造「綠色認證樞紐」。

中華煤氣亦建議政府，鎖定氫能、綠色甲醇及SAF等關鍵技術，涵蓋 「生產、科研、技術、市場」的戰略聯盟，加速科技成果轉化及商品化，同時支持綠色能源企業發揮「超級聯繫人」和「超級增值人」角色，將綠色技術與管理經驗推廣至中亞及其他「一帶一路」沿線國家。

公司常務董事黃維義表示，香港五年規劃具重大意義，公司將發揮自身於能源範疇的專業優勢，積極貢獻所長，使香港對接國家「十五五」規劃，更好融入國家發展大局。