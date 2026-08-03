林超英險破戒開冷氣 警告將進入「好熱」狀態

受厄爾尼諾現象影響，全球氣溫不斷上升。香港天文台前台長林超英指，本港將面臨極端酷熱挑戰，提醒整個社會將進入一個「好熱」的狀態，要做好「捱熱」的準備。向來身體力行支持環保的他，更透露今年有一日氣溫高達攝氏35度，差一點要「破戒」開冷氣，幸好有一場及時雨降溫，又強調絕不會為堅持而罔顧性命。

厄爾尼諾是指赤道太平洋中部和東部海面溫度變得異常溫暖的自然氣候現象，林超英在一個電視節目表示，隨著新一輪厄爾尼諾現象來襲，本港將要面對極端酷熱天氣，氣溫有機會打破36.6度的紀錄，又指現象甚至有機會延伸至明年，形容社會將進入一個非常熱的狀態，呼籲市民要做好捱熱的準備。