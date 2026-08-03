林超英險破戒開冷氣 警告將進入「好熱」狀態

受厄爾尼諾現象影響，全球氣溫不斷上升。香港天文台前台長林超英指，本港將面臨極端酷熱挑戰，提醒整個社會將進入一個「好熱」的狀態，要做好「捱熱」的準備。向來身體力行支持環保的他，更透露今年有一日氣溫高達攝氏35度，差一點要「破戒」開冷氣，幸好有一場及時雨降溫，又強調絕不會為堅持而罔顧性命。
厄爾尼諾是指赤道太平洋中部和東部海面溫度變得異常溫暖的自然氣候現象，林超英在一個電視節目表示，隨著新一輪厄爾尼諾現象來襲，本港將要面對極端酷熱天氣，氣溫有機會打破36.6度的紀錄，又指現象甚至有機會延伸至明年，形容社會將進入一個非常熱的狀態，呼籲市民要做好捱熱的準備。
向來身體力行支持環保的林超英，夏天亦堅持多用風扇少用冷氣。被問到近年熱浪有否改變做法時，林超英坦言今年某一日氣溫高達35度時，一度打算「破戒」開冷氣，幸好一場及時雨幫助降溫。他重申只是為「救地球」而不開冷氣，但不會為堅持而罔顧性命，「唔會堅持死都唔開冷氣，如果我會死，我一定會開冷氣。」
倡參考國際濕球黑球溫度
天氣炎熱亦影響戶外工作人士，林超英認為應多照顧受酷熱影響的地盤、攤販、清潔工等基層工作者，提到政府近年推出的工作暑熱警告，是根據暑熱指數發出，但暑熱指數是為一般市民設計，未能反映戶外工作環境的情況。他建議可參考國際的「濕球黑球溫度」，以日本為例當黑球溫度達28度以上，工作一小時後中暑可視為工傷。
另外，港府近年不時就極端天氣作出「超前部署」，林超英認為颱風有預測路徑，有能力在前一、兩日部署，但暴雨往往是突然來襲，倘過早作超前部署，之後的失誤便有機會削弱市民的信任，認為應繼續依賴目前行之有效的暴雨警告信號機制。