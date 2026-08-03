尖沙咀酒吧命案增3人被捕 潛逃多日「左口」落網

尖沙咀一間樓上酒吧上月底發生命案，再多3名疑犯落網，包括一名涉嫌在場帶領其他施襲者的頭目，據悉他是潛逃多日的黑幫和勝和頭目「左口」，涉嫌謀殺被捕。案件至今累計12人落網，警方表示，正全力把涉案在逃人士緝捕歸案，強調已掌握他們身份。
警方西九龍總區刑事總部警司程知仁指，案發後探員全力追查案件，於上周五及六分別在尖沙咀及元朗拘捕3名年齡介乎36至52歲的男子，他們分別報稱為司機及無業，涉嫌謀殺及協助罪犯罪，包括相信當日在場帶領其他施襲者的頭目。據悉，涉謀殺罪的被捕人是「左口」，他自行到警署自首。
已掌握在逃人士身份
至今警方就這宗案件共拘捕12人，為年齡介乎24至52歲的9男3女，最新落網的3人當中，有一人已被暫控一項協助罪犯罪，案件今日在九龍城裁判法院提堂，其餘兩人現正被扣留調查；另有5人較早時已被落案起訴謀殺及協助罪犯罪。
程知仁稱，警方拘捕行動仍在進行，並以清楚掌握涉案在逃人士的身份，將繼續鍥而不捨、全力將他們緝捕歸案，還死者以及家屬一個公道。他重申，警方對所有暴力罪行，特別是牽涉三合會的暴力罪行絕不姑息。
案發於上月26日，32歲美容界商人楊淦全與朋友到金馬倫道一間樓上酒吧參加派對，期間懷疑因態度問題遭鄰桌客人圍毆約半分鐘，當場倒地昏迷，在伊利沙伯醫院留醫6日後不治。
800警掃場拘90人
西九龍總區探員案發後同時展開大型「犁庭掃穴」行動，重點打擊這個黑幫團夥的活動及收入來源，行動共動員逾800名警員突擊搜查區內不同處所，包括71人間酒吧、16間麻雀館、12個娛樂場所，以及搗破5個非法賭檔，拘捕90名干犯不同案件的具三合會背景人士。