尖沙咀酒吧命案增3人被捕 潛逃多日「左口」落網

尖沙咀一間樓上酒吧上月底發生命案，再多3名疑犯落網，包括一名涉嫌在場帶領其他施襲者的頭目，據悉他是潛逃多日的黑幫和勝和頭目「左口」，涉嫌謀殺被捕。案件至今累計12人落網，警方表示，正全力把涉案在逃人士緝捕歸案，強調已掌握他們身份。

警方西九龍總區刑事總部警司程知仁指，案發後探員全力追查案件，於上周五及六分別在尖沙咀及元朗拘捕3名年齡介乎36至52歲的男子，他們分別報稱為司機及無業，涉嫌謀殺及協助罪犯罪，包括相信當日在場帶領其他施襲者的頭目。據悉，涉謀殺罪的被捕人是「左口」，他自行到警署自首。