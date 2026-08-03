首場五年規劃及施政報告地區諮詢會 市民關注校園欺凌及北部發展 李家超：五年規劃擬設20多個宏觀指標

五年規劃諮詢下周五結束，預計下月公布，另有消息指《施政報告》亦可能提前至9月發表。行政長官李家超昨率領一眾司局長出席香港首次五年規劃及施政報告地區諮詢會。在兩小時的諮詢會上，市民關注取締劣質劏房、校園欺凌、北都大學城建設等議題。李家超表示，深切感受到市民對香港未來的信心與期盼，透露五年規劃會設立宏觀指標，一般設20多個指標，每年再在不同領域進一步提出指標；而施政報告每年有100多個指標，期間可以要求政策局和部門就具體領域設指標。

香港首個五年規劃結合新一份施政報告展開公眾諮詢，特首李家超昨率政務司長陳國基及副司長卓永興、財政司長陳茂波、勞工及福利局長孫玉菡等司局長出席在南屯門官立中學舉辦的首個地區諮詢會。諮詢會歷時兩小時，以小組討論形式與市民就「拼經濟謀發展」及「惠民生建未來」兩個主題交流，逾130名市民參與。 校園欺凌參考公安介入？ 會上有青年指資訊科技初級職位大減五成且學生技能脫節，盼獲求職進修資助。李家超未正面回應資助，但強調將開辦培訓課程，並研究透過量子及航天科技推動就業。另有教師建議借鏡內地以公安打擊校園欺凌，李家超回應指青少年發展屬家庭、學校與政府責任，強調教育至關重要，期望透過良好環境氛圍潛移默化，「盡可能唔好咁高壓」。

區議員倡加快荃灣重建 房屋問題方面，有居民關注政府取締劣質劏房，期望政府確保簡約公屋及過渡性房屋供應能夠配合取締時間表。李家超表示，目前共設有4年過渡期，加上現時過渡性房屋及公屋供應量增加，有信心能夠有序推進。 民建聯荃灣東南區議員伍俊瑜亦有出席諮詢會，他在會上關注大廈老化和舊區更新，指舊區更新存在法規程序問題，須高層次跨部門小組支持，建議政府將舊區更新規劃區域納入五年規劃，又指荃灣具交通樞紐、旅遊及重建潛力，可將荃灣舊區更新納入重點推進。李家超表示認同，強調提升整體城市管理至關重要，確保香港長遠發展得好。

北部都會區發展門檻過高 有市民關注北部都會區發展門檻過高，本地中小企難以參與；亦有與會者關注北都大學城進度及傳統產業的生計。李家超強調，政府會大力推動科技賦能，協助各行各業升級轉型；至於北都擴容將帶來大量新機遇，相信中小企一定可參與。 五年規劃會設立宏觀指標 李家超在諮詢會後表示，深切感受到市民對香港未來的信心與期盼。他又提到，今年施政報告與香港第一個五年規劃同期展開公眾諮詢，代表政府將每年的施政部署與長遠發展方向緊密銜接，兩者相互呼應、承前啟後。

李家超續指，香港首個五年規劃是宏觀性、方向性及指導性文件，受篇幅限制，將會畫龍點睛，設立宏觀指標，參考內地不同城市政府設20多個指標，每年再在不同領域進一步提出指標，而施政報告每年有100多個指標，期間可以要求政策局和部門就具體領域設指標。