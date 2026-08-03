港股「七翻身」累升13% 跑贏全球 滙控國泰本周公布業績成焦點

港股7月份迎來「七翻身」強勢反彈，無視外圍科技股大幅波動拖累，恒指受惠於資金避風港效應，多隻科技股上月造好齊齊推高恒指，美團(3690)單月飆升近三成；阿里巴巴(9988)及京東(9618)同升逾兩成；另外，小米(1810)受惠於新車與技術預期，單月亦升近三成，在重磅科技股造好下，港股7月份累計大漲3,003點或13.1%，創近兩年來最強單月表現。
港股本周進入關鍵的「超級業績與數據周」，明天(4日)有滙控(005)公布業績，綜合多間券商預測，目前市場普遍預期集團第二季度列帳基準稅前利潤為95.08億美元，按季增長1.4%。此前，該集團因私有化恒生銀行而暫停股份回購，會否恢復股份回購計劃料成關注焦點。半島酒店母公司大酒店(0045)、國泰航空(293)亦將於周三(5日)公布業績；周四(6日)則有中電控股(002)、太古公司A(019)、太古地產(1972)、九龍倉置業(1997)。
外圍方面，馬斯克旗下SpaceX將於周二迎來上市以來首份業績，並同時於業績發布兩天後迎來多達9.115億股股票解禁，料將創下美股史上最大單隻股份解禁數量。另外，半導體巨頭「超微半導體」將於同日公布業績。此前，全球半導體板塊迎來強烈波動，集團業績料能為AI硬件需求提供重要指標。此外，繼上周聯儲局維持基準利率於3.5%至3.75%區間不變後，市場關注周五(7日)美國發布的7月非農就業數據，料對9月利率預期提供參考價值。內地方面，亦將於周日(9日)公布最新消費者物價指數與生產者物價指數。