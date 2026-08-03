港股「七翻身」累升13% 跑贏全球 滙控國泰本周公布業績成焦點

港股7月份迎來「七翻身」強勢反彈，無視外圍科技股大幅波動拖累，恒指受惠於資金避風港效應，多隻科技股上月造好齊齊推高恒指，美團(3690)單月飆升近三成；阿里巴巴(9988)及京東(9618)同升逾兩成；另外，小米(1810)受惠於新車與技術預期，單月亦升近三成，在重磅科技股造好下，港股7月份累計大漲3,003點或13.1%，創近兩年來最強單月表現。

港股本周進入關鍵的「超級業績與數據周」，明天(4日)有滙控(005)公布業績，綜合多間券商預測，目前市場普遍預期集團第二季度列帳基準稅前利潤為95.08億美元，按季增長1.4%。此前，該集團因私有化恒生銀行而暫停股份回購，會否恢復股份回購計劃料成關注焦點。半島酒店母公司大酒店(0045)、國泰航空(293)亦將於周三(5日)公布業績；周四(6日)則有中電控股(002)、太古公司A(019)、太古地產(1972)、九龍倉置業(1997)。