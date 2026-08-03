黃雨下戰大美督三項鐵人賽 六旬漢疑遇溺失蹤 8小時尋回不治

一名熱愛運動、曾多次參加三項鐵人賽的60歲男子，昨不幸在賽事期間疑遇溺後不治。於大埔大美督舉行的「2026香港夏日三項鐵人挑戰賽」昨清晨展開時，正值天文台發出黃色暴雨警告信號及雷暴警告，男子在游泳項目中疑遇溺失蹤，經過8小時搜救，終在海上被尋回，惜送院搶救後不治。主辦賽事的中國香港三項鐵人總會發聲明，對參賽者不幸離世深表哀悼。本身有參與三項鐵人賽的立法會議員認為，近年天氣反常，主辦方應檢視面對極端天氣出現時，是否繼續舉辦賽事，並建議引入分段checkpoint(檢查點)，助現場緊急應對及收窄搜索範圍。

天文台昨清晨5時05分發出雷暴警告，隨後於清晨6時10分發出黃色暴雨警告信號。由中國香港三項鐵人總會主辦，「2026香港夏日三項鐵人挑戰賽」照常在大美督舉行，比賽於早上約6時起步，參賽者分批出發。其中一名參加「挑戰組」的60歲男參賽者進行1,500米游泳項目落水後，遲遲未上岸，懷疑遇溺。大會於早上約7時接獲現場工作人員通報後，即時啟動緊急應變機制並報警求助。 警方與消防及水警接報抵達現場，展開全方位搜尋及救援行動，經過8小時搜索，消防員於下午3時許尋獲該名男子，救起後送往那打素醫院搶救，可惜最終不治。主辦方發聲明表示，高度關注事件，對參賽者不幸離世深表哀悼，並向其家屬致以最深切慰問，將竭盡全力為家屬提供所有適切可行之協助。

死者為退休警務人員 曾多次參加三項鐵人 據了解，姓馬死者是一名退休警務人員，擁有拯溺牌照，經常參與拯溺總會義務救生員工作。他生前熱愛運動，曾多次參加三項鐵人賽，包括於警察歷險會舉辦的三項鐵人賽中，奪得男子元老組冠軍。 今次挑戰賽設有「小鐵人」、「挑戰」、「半奧運」及「體驗」賽程，參賽者須於限時內完成游泳、單車及跑步。據主辦方賽前指引，如於比賽前一天中午12時懸掛8號颱風信號或以上，或當日早上4時或之後，懸掛三號颱風信號、紅雨或黑雨警告，將會取消賽事；比賽期間天氣惡劣或上述警告生效時，大會有權改變或取消賽程。

近年極端天氣頻現 主辦方應多加考慮 同為三項鐵人賽愛好者的立法會議員鄭泳舜接受本報訪問，對死者離世感傷心，並形容對方為一名經驗豐富的選手。他透露，原本自己亦有報名，但因天氣狀況欠佳，最終決定不出賽；不過，他指出，據現場參賽朋友憶述，游泳項目開始時未有下雨，海面呈靜水狀態，死者死因仍有待確認，未必與天氣有關。 由於三項鐵人賽事對體力要求較高，鄭泳舜呼籲參加者除評估個人能力外，亦要審慎判斷當日實際環境。他又指，該項賽事已舉辦10年以上，過去發生意外情況不多，多屬涉游泳的小意外。游泳項目通常於海域內灣位置舉行，主辦方會派出許多救生員於海上應對緊急情況，做足安全措施；主辦方對於天氣狀況有相應指示，現場亦有評估，以安全為首要考量，惟近年天氣反常，本港面對極端天氣更頻繁，他建議主辦方檢視今次事故後，未來可進一步加強安全措施，如極端天氣出現時應考慮賽事是否繼續，報名時亦可以給予參賽者多些指示，讓他們自行評估狀況是否適合參賽。

倡比賽設分段checkpoint助搜救 鄭泳舜稱，現時跑步及單車比賽均設有分段checkpoint，主要記錄參賽者成績，他建議游泳比賽亦可引入類似概念，並加入安全設置，若發現參賽者超時未過關，工作人員可即時採取緊急措施應對，並透過紀錄收窄搜尋範圍。另外，GPS定位等新科技相信亦有助更快及精準尋找失蹤者位置。 黃雨維持近7小時 新界多處水浸 本港近日天氣不穩暴雨連連，昨日黃雨警告一度維持長達近7小時，新界多區被淹浸。截止昨午5時，渠務署共確認7宗水浸個案，分別位於大埔泰亨村、攸潭美村及粉錦公路等，署方派遣逾60隊緊急應變隊伍，並出動強力排水機械人「龍吸水」協助，所有水浸個案已經完成處理，受水浸影響的道路亦已回復正常運作。天文台預測，今日初時雨勢有時頗大，間中有驟雨及雷暴，氣溫介乎攝氏25至28度，隨後一兩日仍有幾陣驟雨，至本周後期漸轉酷熱。