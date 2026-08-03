李慧琼反駁報道：應重視議員發言質素而非次數　會議外還有「看不見的工作」亦繁重

今屆立法會議員上任逾7個月，有傳媒近日統計議員在法案、事務及小組委員會的發言次數，點名至少17名議員在部分會議「零發言」。立法會主席李慧琼指出議員為民發聲，責無旁貸，但發聲價值應重質素而非次數。
李慧琼在報章撰文回應，認為有關報道未有全面反映立法會實際運作，容易令公眾誤解部分議員的表現。她解釋在會議上是否發言、發言次數多寡，往往基於不同考量，實際上《議事規則》並不鼓勵議員重複發言，她主持會議亦不時提醒議員不應重複自己或他人的論點。
「看不見的工作」更繁重
李慧琼希望公眾理解，議員在公開會議上沒有發言，不一定代表在會議外沒有參與審議工作。議員可透過書面質詢、提交意見書、約見官員等多種方式表達意見。議員日常還需會見許多持份者，處理大量求助及申訴個案，進行實地調研考察，出席各類官方、業界及社區活動等。李慧琼形容這些「看不見的工作」，其繁重程度可說比螢光幕上看得見的會議討論有過之而無不及。
至於衡量議員表現最客觀的準則，李慧琼認為應是代議與監督的實效，包括能否提出可行的政策建議、能否有效協助或推動政府改善施政等。她亦正與立法會秘書處研究改善委員會運作機制，希望強化委員會的政策整合能力與成果監察效能。