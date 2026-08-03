李慧琼反駁報道：應重視議員發言質素而非次數　會議外還有「看不見的工作」亦繁重

今屆立法會議員上任逾7個月，有傳媒近日統計議員在法案、事務及小組委員會的發言次數，點名至少17名議員在部分會議「零發言」。立法會主席李慧琼指出議員為民發聲，責無旁貸，但發聲價值應重質素而非次數。

李慧琼在報章撰文回應，認為有關報道未有全面反映立法會實際運作，容易令公眾誤解部分議員的表現。她解釋在會議上是否發言、發言次數多寡，往往基於不同考量，實際上《議事規則》並不鼓勵議員重複發言，她主持會議亦不時提醒議員不應重複自己或他人的論點。