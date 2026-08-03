網約車筆試懶人包｜的士及網約車綜合筆試8.3起接受報名　一文睇清預約及須知

政府正立法規管網約車，大部分法律條文今日(3日)生效，取代的士筆試的「的士及網約車綜合筆試」今日起亦開始接受報名，預計首批考生將於9月中開始應考綜合筆試。如果現在沒有持有有效的的士正式駕駛執照的話，又打算申領網約車車輛駕駛許可證的話，記得要先在的士及網約車綜合筆試合格。
預約連結及流程
合資格申請人士登入香港政府一站通網址後，點選「網上預約駕駛考試」，並於「請選擇服務」一欄點選「預約駕駛考試」，即可進行申請手續。申請人需有認可核證機構簽發的有效個人數碼證書或已啟用數碼簽署功能的「智方便」帳戶（即「智方便+」）以供認證；及以信用卡（Visa、MasterCard、UnionPay 或 JCB）、「繳費靈」戶口、「轉數快」戶口或中國內地電子錢包（支付寶、微信支付或雲閃付）進行網上付款。
考試內容
考試分甲、乙兩部，考試時間共45分鐘，所有試題均為多項選擇題。甲部為「的士及網約車營運」，測試考生對(i)提供的士及網約車載客服務的知識的掌握；及(ii)香港地方的認識，以及路線規劃的能力；乙部則為「道路使用者守則」，測試考生對道路交通規例及安全駕駛的知識，試題按「道路使用者守則」設定。
及格標準
考生須於指定時間內回答試卷內全部之試題，並於兩個部分均達到及格標準，其總成績才會被視為及格。甲部30題題目中，答對25題或以上即為及格；至於乙部35題題目中，答對30題或以上即為及格。
應考時須帶備文件
1.身份證明文件（香港永久性居民：香港永久性居民身份證；香港居民：香港身份證；非香港居民：護照或有效旅遊證件）（所示的證件須與運輸署記錄相符；如有損毀或逾期者將不被接納）
2.有效的香港正式駕駛執照
3.考試排期信
考試地點及流程
筆試會於長沙灣政府合署運輸署轄下的筆試中心，以電腦化形式進行。考生在應考前可於考試地點的「模擬考試機」熟習電腦化筆試的操作。應考時，可在電腦螢幕選擇以繁體中文、簡體中文或英文作為應考語言。
考生到達運輸署後，可先到駕駛考試排期事務處大堂等候。按工作人員指示排隊進入筆試等候處，然後關上手提電話及具響鬧功能的電子裝置。其後到筆試等候處，留心監考員所說明的考試須知事項，然後按監考員指示進入考試室登記。完成登記後，考生將獲分配電腦，考生安頓好後便可按照電腦指示進行筆試。考試完畢後，留意電腦螢幕顯示的指示領取成績。