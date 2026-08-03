網約車筆試懶人包｜的士及網約車綜合筆試8.3起接受報名　一文睇清預約及須知

政府正立法規管網約車，大部分法律條文今日(3日)生效，取代的士筆試的「的士及網約車綜合筆試」今日起亦開始接受報名，預計首批考生將於9月中開始應考綜合筆試。如果現在沒有持有有效的的士正式駕駛執照的話，又打算申領網約車車輛駕駛許可證的話，記得要先在的士及網約車綜合筆試合格。

預約連結及流程

合資格申請人士登入香港政府一站通網址後，點選「網上預約駕駛考試」，並於「請選擇服務」一欄點選「預約駕駛考試」，即可進行申請手續。申請人需有認可核證機構簽發的有效個人數碼證書或已啟用數碼簽署功能的「智方便」帳戶（即「智方便+」）以供認證；及以信用卡（Visa、MasterCard、UnionPay 或 JCB）、「繳費靈」戶口、「轉數快」戶口或中國內地電子錢包（支付寶、微信支付或雲閃付）進行網上付款。