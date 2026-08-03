男子IKEA「試睡」除鞋被踢走 《夜王》導演吳煒倫直擊「慘況」：赤腳周圍搵

宜家家居（IKEA）不時有顧客被發現躺在陳列梳化及睡床，恍如當作自己家中，亂象惹人白眼。曾執導電影《毒舌大狀》、《夜王》的導演吳煒倫，周日(2日)在社交平台分享他閒逛宜家家居期間，一名男子除鞋後在床上「熟睡」，醒來發現鞋子不翼而飛，懷疑被不值其行為的途人踢走，最終男子向職員求助，「赤腳咁周圍搵，搵唔到」，引發網民熱議。
男子向職員求助 「周圍搵搵唔到」
吳煒倫發文指平時在IKEA的想試用陳列梳化均被佔據，請佔用梳化的人讓座，經常遭受白眼甚至捱罵，「話我搶佢個位坐」。然而，他昨日卻目擊亂象「進化」，一名穿短褲的男子脫鞋後，整個人躺在陳列床上玩手機，「當自己間房一樣」，之後更進入熟睡狀態，「個樣都瞓得幾安詳」。
吳煒倫指及後有位「好無良」的途人，將該名男子的鞋子踢走，「踢到好遠，冇可能搵到」。該男子睡醒後發現無鞋可穿，「赤腳咁周圍搵」。吳煒倫寫道對方「好陰功」：「今日又落雨又盛，行出去對腳濕dep dep咁，又污糟，黑鼆鼆咁，真係好慘，人神共憤。」相片只見該名男子赤腳站在地上，身旁疑似站着一位穿IKEA黃色制服的職員。吳煒倫隨後往MUJI想試坐椅子，同樣遇到被佔用情況，「有位小姐坐咗好耐，埋去禮貌地問佢可否讓一讓開俾我試吓，佢話佢等緊人。嗯，佢有著鞋的。」
網民不同情 「唔瞓咪唔會冇咗對鞋」
貼文引發網民熱議，惟沒有人同情「赤腳男」遭遇：「我笑到傻咗」、「唔瞓咪唔會冇咗對鞋，成班都勁影響市容」、「啱啱瞓醒嗰位先生可以即刻幫襯IKEA買對拖鞋啦」、「好嬲呀！人哋都係瞓吓覺啫！」、「希望佢可以喺失物認領處認領返對鞋啦」、「訓醒冇鞋真係好灰鞋」、「俾著我會留一隻俾佢」。
事件亦引起網民關注顧客長期霸佔陳列梳化及睡床的「亂象」：「每次去宜家都見到哩班乞衣喺度阻住晒」、「而家放假一入到ikea，就以為自己去咗老人院，成班坐晒喺度係爭個看護餵食咋」、「唔知點解講極鬧極現實裏頭去親IKEA都係有人坐喺度唔郁。」、「其實ikea嘅職員都好盡責，見到有人合埋眼坐晌梳化停留，都會行過去提醒，梳化唔可以瞓覺，一陣間已經要叫幾個人」。