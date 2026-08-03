男子IKEA「試睡」除鞋被踢走 《夜王》導演吳煒倫直擊「慘況」：赤腳周圍搵

導演吳煒倫分享他閒逛宜家家居期間，一名男子除鞋後在床上「熟睡」，醒來發現鞋子不翼而飛，懷疑被不值其行為的途人踢走，最終男子向職員求助，「赤腳咁周圍搵，搵唔到」。(吳煒倫ig)

宜家家居（IKEA）不時有顧客被發現躺在陳列梳化及睡床，恍如當作自己家中，亂象惹人白眼。曾執導電影《毒舌大狀》、《夜王》的導演吳煒倫，周日(2日)在社交平台分享他閒逛宜家家居期間，一名男子除鞋後在床上「熟睡」，醒來發現鞋子不翼而飛，懷疑被不值其行為的途人踢走，最終男子向職員求助，「赤腳咁周圍搵，搵唔到」，引發網民熱議。

男子向職員求助 「周圍搵搵唔到」

吳煒倫發文指平時在IKEA的想試用陳列梳化均被佔據，請佔用梳化的人讓座，經常遭受白眼甚至捱罵，「話我搶佢個位坐」。然而，他昨日卻目擊亂象「進化」，一名穿短褲的男子脫鞋後，整個人躺在陳列床上玩手機，「當自己間房一樣」，之後更進入熟睡狀態，「個樣都瞓得幾安詳」。

吳煒倫指及後有位「好無良」的途人，將該名男子的鞋子踢走，「踢到好遠，冇可能搵到」。該男子睡醒後發現無鞋可穿，「赤腳咁周圍搵」。吳煒倫寫道對方「好陰功」：「今日又落雨又盛，行出去對腳濕dep dep咁，又污糟，黑鼆鼆咁，真係好慘，人神共憤。」相片只見該名男子赤腳站在地上，身旁疑似站着一位穿IKEA黃色制服的職員。吳煒倫隨後往MUJI想試坐椅子，同樣遇到被佔用情況，「有位小姐坐咗好耐，埋去禮貌地問佢可否讓一讓開俾我試吓，佢話佢等緊人。嗯，佢有著鞋的。」