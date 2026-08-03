壁屋還押人士被捅肛　懲教助理判囚3年　3名羈留者分別囚4至6個月

壁屋懲教所一名懲教助理，疑不滿一名男囚玩耍時撒爽身粉，連同4名羈留人士捅傷該名男囚的肛門，上司涉知情不報，共6人被控有意圖而造成身體受嚴重傷害等罪。涉案懲教助理今早(3日)在區域法院被判處入獄3年，3名羈留者則分別判囚4至6個月。

兩認罪被告分別為時任二級懲教助理譚力翀(35歲)，以及羈留人士何力桓(22歲)，兩人承認有意圖而造成身體嚴重傷害罪，譚力翀另承認串謀妨礙司法公正罪。另外兩名罪成被告分別為羈留人士李梓睿(21歲)及林承蔚(22歲)，早前被裁定有意圖而造成身體嚴重傷害罪成。