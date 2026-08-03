壁屋還押人士被捅肛　懲教助理判囚3年　3名羈留者分別囚4至6個月

壁屋懲教所一名懲教助理，疑不滿一名男囚玩耍時撒爽身粉，連同4名羈留人士捅傷該名男囚的肛門，上司涉知情不報，共6人被控有意圖而造成身體受嚴重傷害等罪。涉案懲教助理今早(3日)在區域法院被判處入獄3年，3名羈留者則分別判囚4至6個月。
兩認罪被告分別為時任二級懲教助理譚力翀(35歲)，以及羈留人士何力桓(22歲)，兩人承認有意圖而造成身體嚴重傷害罪，譚力翀另承認串謀妨礙司法公正罪。另外兩名罪成被告分別為羈留人士李梓睿(21歲)及林承蔚(22歲)，早前被裁定有意圖而造成身體嚴重傷害罪成。
曾被評為「優等懲教」
法官姚勳智引述求情指，譚力翀任職懲教人員約10年，惟因一時衝動犯下本案，案發後已反思已過。辯方指，譚自毀了大好前程，多年來在工作的評核報告正面，曾被評為「優等懲教」，是晉升的理想人選，惟因本案失去工作，多年的努力終成泡影。姚官又引述李梓睿的求情指，他因販毒罪被判囚14年2個月，在獄中作為「B仔」教導他人適應環境，由於並非作主動的角色，望法庭輕判；何力桓的求情則指，何沒有使用高殺傷力武器，只因害怕不服從譚會引起不滿，基於譚濫用權力襲擊事主才導致本案；林承蔚的求情指，林因串謀販毒被判5年監禁，於去年7月已服畢刑期，惟因本案還押至今，雖然林無法抗拒譚的指示，惟案發後有照顧事主，事主亦明白林的處境而接受道歉。
懲教助理具備多項加刑因素
姚官判刑時指，本案案情相當嚴重，涉案懲教助理具備多項加刑因素，包括直接指示其他被告襲擊受害人、帶頭犯案，根本不給予受害人反抗機會，更在案發後教唆同伙偽造證供、隱瞞真相以干擾司法公正。受害人在襲擊後需接受緊急手術，幸好治療後已康復出院，未有造成永久性傷殘，但案件量刑起點可達3年或以上監禁。考慮到他過往並無任何違法記錄，一時衝動才犯案，亦已失去良好工作，最終判囚3年。至於其餘在囚被告，法官指他們主要執行涉案二級懲教助理的指示，考慮到各人本身正因販毒案件服刑，分別判囚4至6個月，與現有刑期分開執行。
案件編號：DCCC1096/2024