內地女申優才涉用假泰國學歷證書受審 「Authority」串錯「Authosity」

一名46歲內地持雙程證女子被指申請優才計劃來港時，涉稱曾就讀泰國皇太后大學，以虛假畢業證書企圖誤導入境事務處，被控串謀詐騙及向入境事務主任作出虛假陳述罪。被告今日於沙田裁判法院否認兩罪受審。(資料圖片)

一名46歲內地持雙程證女子被指申請優才計劃來港時，涉稱曾就讀泰國皇太后大學，以虛假畢業證書企圖誤導入境事務處，被控串謀詐騙及向入境事務主任作出虛假陳述罪。被告今日於沙田裁判法院否認兩罪受審，審批申請的入境事務主任作供，指被告申請上載的畢業證書上的英文串錯字，當中「Authority」串錯成「Authosity」，「Council」錯串成「Counril」，成績單上的「GPA」則變「GPS」。

去年從高鐵西九龍站入境被捕

被告蔣林霖被控2025年某一天，與其他人串謀詐騙入境事務處處長及其人員，即藉着不誠實地及虛假地，向處長及其人員表示，曾獲泰國皇太后大學頒授工商管理碩士學位，在原本不批准的情況下批准被告、其配偶季正新、女兒湯衡根據優秀人才計劃進入香港；以及同年8月11日向入境事務主任，作出明知為虛假或⾃⼰亦不信為真確的陳述 ，即聲稱於2019年⾄2021年間，在中國內地以遠程⽅式完成泰國皇太后大學工商管理碩士學位。被告在2025年8月11日從高鐵西九龍站入境時被捕。