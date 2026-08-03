政府涉未付口罩費及生產資助 口罩供應商入稟追討1858萬

政府於新冠疫情期間推出「本地口罩生產資助計劃」資助本地口罩生產線，承諾每月向生產商採購200萬個口罩。有獲批資助的公司指政府收到逾900萬個口罩後，未付款逾1801萬元，另沒有按協議派發第三期資助逾57.5萬元，上周五(7月31日)入稟高等法院向政府申索逾1858萬元。(資料圖片)

政府於新冠疫情期間推出「本地口罩生產資助計劃」資助本地口罩生產線，承諾每月向生產商採購200萬個口罩。有獲批資助的公司指政府收到逾900萬個口罩後，未付款逾1801萬元，另沒有按協議派發第三期資助逾57.5萬元，上周五(7月31日)入稟高等法院向政府申索逾1858萬元。司法機構網頁顯示，案件暫無聆訊排期。

原告指政府協議每月會購200萬口罩

原告為HKER MEDICAL SUPPLIES LIMITED，被告為律政司司長。入稟狀指，新冠疫情期間，政府推出「本地口罩生產資助計劃」，資助本地供應商設立口罩生產線，並承諾每月向每家供應商採購200萬個口罩。原告於2020年5月與政府簽署資助及採購協議，政府承諾提供250萬元資助設立本地口罩生產線，分四期支付，每月向原告採購200萬個口罩。