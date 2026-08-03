網約車新例今起生效　莊豪鋒：遏止白牌車「重出江湖」關鍵在於執法力度

規管網約車的大部分法律條文今日起生效，因非法取酬載客被定罪的司機會被停牌不少於1年。有立法會議員今日親身體驗，覺得不難「Call車」，又指要有效遏止白牌車司機「重出江湖」，關鍵在於政府的執法力度。

平日經常使用Uber Taxi的實政圓桌議員莊豪鋒接受《am730》訪問時表示，他今日早上繁忙時段召喚的士前往立法會，僅花兩至三分鐘便獲接單；下午前往屯門亦是一兩分鐘即有車接送，坦言未有感到新規例對日常出行造成影響。針對部分市民反映「難Call車」，他相信有部分白牌車司機因懼怕新法例而暫時停載。