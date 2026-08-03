網約車新例今起生效　莊豪鋒：遏止白牌車「重出江湖」關鍵在於執法力度

規管網約車的大部分法律條文今日起生效，因非法取酬載客被定罪的司機會被停牌不少於1年。有立法會議員今日親身體驗，覺得不難「Call車」，又指要有效遏止白牌車司機「重出江湖」，關鍵在於政府的執法力度。
平日經常使用Uber Taxi的實政圓桌議員莊豪鋒接受《am730》訪問時表示，他今日早上繁忙時段召喚的士前往立法會，僅花兩至三分鐘便獲接單；下午前往屯門亦是一兩分鐘即有車接送，坦言未有感到新規例對日常出行造成影響。針對部分市民反映「難Call車」，他相信有部分白牌車司機因懼怕新法例而暫時停載。
認為新例極具阻嚇力
莊豪鋒指出，現時條例規定違者停牌不少於12個月，對司機而言極具阻嚇力，「12個月無得揸車，架車同車位都好難處理」；不過，他亦直言「條例阻嚇力高但執法力低，往往會令人覺得『直博率高』」，要有效遏止白牌車司機重出江湖，關鍵在於政府的執法力度。
至於綜合筆試的反應，莊豪鋒認為筆試會吸引現職司機、因新規例有意入行的司機，以及希望考取多個牌照的人士，故預料市場反應會非常熱烈。但他同時擔憂考試及審批進度未必能配合需求，「排隊排到(車輛許可證)開始抽籤，可能會造成不公」，建議當局加快考試流程並增加名額。