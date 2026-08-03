香港組合花一年製《魔物獵人》裝　日本奪世界Cosplay峰會冠軍

動漫節雖然結束，不過香港的Cosplayer仍然非常忙碌。在周日（2日）於日本名古屋舉行的「世界Cosplay峰會2026（World Cosplay Summit 2026）」的最後一日，香港2名Cosplayer憑着一套遊戲《魔物獵人》的裝束贏得了世界Cosplay錦標的冠軍。

世界Cosplay峰會是Cosplay界的年度盛事，香港代表在2014年開始正式參賽。香港組合的AR★Lu與Ronnie Kui代表香港參與今年的比賽。他們以遊戲《魔物獵人》的艾露貓與雷狼龍裝的打扮，成功贏得今屆世界Cosplay錦標的總冠軍、外務大臣獎和玉越獎。日本方面指，他們的裝束完成度高，有份資助二人到日本參賽的香港動漫節表示了影片，Ronnie的雷狼龍裝不只是外型十足，而且也像遊戲一樣，裝束是有夜光功能。