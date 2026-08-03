香港組合花一年製《魔物獵人》裝　日本奪世界Cosplay峰會冠軍

動漫節雖然結束，不過香港的Cosplayer仍然非常忙碌。在周日（2日）於日本名古屋舉行的「世界Cosplay峰會2026（World Cosplay Summit 2026）」的最後一日，香港2名Cosplayer憑着一套遊戲《魔物獵人》的裝束贏得了世界Cosplay錦標的冠軍。
世界Cosplay峰會是Cosplay界的年度盛事，香港代表在2014年開始正式參賽。香港組合的AR★Lu與Ronnie Kui代表香港參與今年的比賽。他們以遊戲《魔物獵人》的艾露貓與雷狼龍裝的打扮，成功贏得今屆世界Cosplay錦標的總冠軍、外務大臣獎和玉越獎。日本方面指，他們的裝束完成度高，有份資助二人到日本參賽的香港動漫節表示了影片，Ronnie的雷狼龍裝不只是外型十足，而且也像遊戲一樣，裝束是有夜光功能。
中川翔子讚裝束「百看不厭」
比賽不單是比較外形，參加者更需要進行2分半鐘的表現，以展示對相關角色的認識。評審之一的日本藝人中川翔子表示，二人的服裝非常精美「百看不厭」。香港動漫節表示，AR★Lu職業為化妝師，而Ronnie是流行鼓導師，二人花了一年的時間備戰，為衣服改裝。當中艾露貓的頭套曾重造3次，而有夜光的雷狼龍裝，是以人手雕刻而色，並且因為需要製造發光效果而需要在紫外光燈照射下上色。
AR★Lu表示：「到呢一刻都仲好似夢境咁。頒獎嗰陣我哋手心全係汗！」Ronnie則說：「每一個參賽者嘅作品都勁到令人窒息，多謝一班好朋友專登嚟支持我哋比賽。原來我哋唔係孤身作戰㗎！你哋嘅歡呼聲同打氣，我喺台上全部聽得。」