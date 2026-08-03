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出版：2026-Aug-03 21:14
更新：2026-Aug-03 21:14

駐軍青少年軍事夏令營500學生受訓　有學生未入營先提前練摺被

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駐港解放軍青少年軍事夏令營暨大學生軍事生活體驗營舉行開營儀式。(中通社)

駐港解放軍青少年軍事夏令營暨大學生軍事生活體驗營舉行開營儀式。(中通社)

青少年軍事夏令營暨大學生軍事生活體驗營即日起至本月16日舉行，今年共有500名學員參加，包括350名本地中學生及150名大學生或制服團體成員。活動在新圍軍營舉行開營儀式，由駐港解放軍進行升國旗儀式。

駐港解放軍青少年軍事夏令營暨大學生軍事生活體驗營舉行開營儀式，期間學員在場列隊。(中通社) 駐港解放軍青少年軍事夏令營暨大學生軍事生活體驗營舉行開營儀式，張春山寄語學員嚴守紀律、刻苦拼搏。(中通社) 駐港解放軍青少年軍事夏令營暨大學生軍事生活體驗營舉行開營儀式。(中通社) 駐港解放軍青少年軍事夏令營暨大學生軍事生活體驗營舉行開營儀式，期間有輔導員為學員噴水降溫。(中通社) 駐港解放軍青少年軍事夏令營暨大學生軍事生活體驗營舉行開營儀式。(中通社) 駐港解放軍青少年軍事夏令營暨大學生軍事生活體驗營舉行開營儀式，期間學員在場列隊。(中通社) 駐港解放軍青少年軍事夏令營暨大學生軍事生活體驗營舉行開營儀式。(中通社) 駐港解放軍青少年軍事夏令營暨大學生軍事生活體驗營舉行開營儀式，期間學員在場宣誓。(中通社) 駐港解放軍青少年軍事夏令營暨大學生軍事生活體驗營舉行開營儀式。(中通社) 駐港解放軍青少年軍事夏令營暨大學生軍事生活體驗營舉行開營儀式，期間學員在場宣誓。(中通社) 駐港解放軍青少年軍事夏令營暨大學生軍事生活體驗營舉行開營儀式。(中通社)

有前學員轉換身份入營

解放軍駐香港部隊副司令員張春山致辭稱，自青少年軍事夏令營和大學生軍事生活體驗營創辦以來，一代代香港青少年走進軍營、讀懂國防，寄語學員嚴守紀律、刻苦拼搏，適應陌生環境、勇闖訓練難關。一眾學員在開營儀式宣誓，承諾遵守營規、嚴守紀律、積極參與、努力學習，為裝備自己、服務社會、貢獻國家而不懈奮鬥。

慈幼英文學校中一學生勞溫龍希望藉此機會鍛鍊自己，對於拿真槍進行模擬射擊感到好奇，又透露早前已提前在家練習摺被子成整齊的「豆腐」形。曾參加三屆體驗營的大學生呂雨鍶，今年就轉換角色以督導員身份入營，提到以前與同伴並肩訓練的經歷使她印象深刻，也建立了深厚情誼，今年決定成為督導員，協助照顧新學員。

聚焦愛國主義國防教育主題

為期14日的體驗營，駐香港部隊將聚焦愛國主義和國防教育主題，突出軍營文化特色，結合香港青少年實際，安排軍事訓練、教育講座、參觀見學等一系列活動，讓香港青少年在豐富的訓練和教育活動中，加強對國家、軍隊的認識了解，培養守紀自律、團結協作、吃苦耐勞精神。

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