駐軍青少年軍事夏令營500學生受訓　有學生未入營先提前練摺被

青少年軍事夏令營暨大學生軍事生活體驗營即日起至本月16日舉行，今年共有500名學員參加，包括350名本地中學生及150名大學生或制服團體成員。活動在新圍軍營舉行開營儀式，由駐港解放軍進行升國旗儀式。

有前學員轉換身份入營

解放軍駐香港部隊副司令員張春山致辭稱，自青少年軍事夏令營和大學生軍事生活體驗營創辦以來，一代代香港青少年走進軍營、讀懂國防，寄語學員嚴守紀律、刻苦拼搏，適應陌生環境、勇闖訓練難關。一眾學員在開營儀式宣誓，承諾遵守營規、嚴守紀律、積極參與、努力學習，為裝備自己、服務社會、貢獻國家而不懈奮鬥。

慈幼英文學校中一學生勞溫龍希望藉此機會鍛鍊自己，對於拿真槍進行模擬射擊感到好奇，又透露早前已提前在家練習摺被子成整齊的「豆腐」形。曾參加三屆體驗營的大學生呂雨鍶，今年就轉換角色以督導員身份入營，提到以前與同伴並肩訓練的經歷使她印象深刻，也建立了深厚情誼，今年決定成為督導員，協助照顧新學員。