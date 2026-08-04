研究揭中小學AI教育陷「數據孤島」 智庫憂難評學習成效倡整合

香港中小學近年積極引入人工智能(AI)輔助教學，但有智庫發現各校俱面對「數據孤島」的考驗。研究指出，學校雖累積逾20萬份學生AI習作數據，但由於缺乏統一數據標準，導致學習數據散落不同平台，難以拼湊完整的學生學習軌跡、評估成效，建議可先由辦學團體發揮統籌作用，作為數據整合試點，亦可採用「行政指引」模式規範市場，打通跨平台的數據孤島，更好評估AI教學成效和掌握學生學習歷程。 智庫「未來經濟學院」過去一年走訪80間中、小學，分析逾20萬份學生使用AI產生的學習數據，並發表《香港中小學AI應用與數據治理》研究報告，指出AI對學習的影響並非技術是否足夠先進，而是其能否持續保存、整合及運用所產生的學習數據。研究團隊認為核心問題在於出現「數據孤島」，解釋教育界目前不缺乏AI工具或政府資金支援，惟應用上多數學校同時採用多個獨立AI平台，例如用不同平台分別紀錄寫作能力和進行口語練習。

用AI工具愈多反更難掌握學習情況 未來經濟學院名譽研究員何杏研比喻，數據猶如一格格積木，本應拼湊出代表學生學習進程的城堡，但現時各平台的數據格式完全不同。她坦言，當AI工具愈用愈多時，學校對學生學習全貌的掌握反而愈發零散。當學生轉校或升學時，學習軌跡隨之中斷，學校亦難憑數據準確評估AI工具的真實教學成效。 至於AI平台的數據私隱與安全，何杏研指出，學校在採購第三方AI服務時，往往缺乏「數據治理」意識，不清楚數據的擁有權到底歸於學校、學生還是AI公司。報告強調，良好的數據治理必須具備三大準則，包括數據能否帶走的可攜性、不同平台能否串聯的互通性，以及明確擁有權。

為打破數據孤島現象，研究團隊建議可由辦學團體發揮統籌作用，作為數據整合試點，並在市場建立跨界別志願性評估機制，統一業界數據規格，並透過「行政指引」模式規範市場，在保障校本自主的同時打通跨平台的數據孤島，以更好評估AI教學成效和掌握學生學習歷程，因材施教，又稱學校在採購時亦要為數據權益把關。 何杏研強調，AI的核心價值並非取代教師，而是重新定義科技與教師的分工，繁重的改文與行政工作由AI代勞後，能釋放空間讓教師回歸「育人」本質。智庫期望政府能加快推動數據規管藍圖，讓AI工具真正幫助成為推動優質教育。