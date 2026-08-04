希愈調亂胚胎活檢樣本案 大馬籍員工疑謊言冚過失 涉詐騙被通緝

提供人工受孕服務的「希愈生殖醫學中心」今年5月發生人工受孕胚胎活檢組織樣本調亂事故，涉調亂兩對夫婦共8個胚胎活檢組織樣本。人類生殖科技管理局上月公布事故後，至昨日有最新進展。據了解，警方經調查後鎖定一名希愈負責抽取樣本的馬來西亞籍員工，懷疑她抽取樣本時出錯，其後企圖講大話掩飾過失。她目前已潛逃返馬來西亞，警方將案件列作「詐騙」，正通緝涉案員工。 據了解，警方經調查後鎖定一名在中心工作的馬來西亞籍員工，她負責從相關胚胎抽取相關樣本，並由她交往中大檢驗。警方曾經於上月下旬會見該名員工，作了解及調查，錄取警誡口供，惟她翌日即時離港，其後在海外向僱主請辭；據知她目前已潛逃回馬來西亞。

警方初步調查後，懷疑涉事員工在抽取樣本時工作出現錯誤，並企圖以謊言蓋過錯失；警方相信案件與人類胚胎販賣無關。警方目前將案件列作「詐騙」處理，交由有組織罪案及三合會調查科跟進，並通緝該名在逃員工。 希愈確認事發後有員工突然離職，強調正全力配合警方調查工作；又稱已按衛生署要求完成內部調查報告，將繼續配合衛生署及人類生殖科技管理局的跟進調查，會適時向公眾進一步交代。 希愈又稱，已經為事件中兩對受影響夫婦完成胚胎樣本基因覆核，結果確認與兩對夫婦完全吻合；同時亦完成其他客戶存放中心的胚胎及配子樣本檢查，結果均無異常。希愈再次就事件致歉，稱已就事件進行詳細檢視，並全面加強流程管理，以防止同類事件再次發生。

衛生署：正審視中心提交的報告及改善措施 衛生署回覆本報查詢時稱，涉事中心未有依規定在識別事件後24小時內向衛生署呈報，違反《日間醫療中心實務守則》；署方已於上月6日向中心發出要求通知，指令其於4星期內提交調查報告，並採取一系列措施。 署方續指，中心已於上月29日提交調查報告，內容涵蓋即時矯正措施及長期改善方案。根據報告，署方留意到中心已修訂須呈報事件的程序及表格，以確保日後依規定呈報；並已改善胚胎活檢組織樣本的處理及儲存安排。衛生署正審視報告及改善措施，如發現其他違反牌照條件或《實務守則》之情況，將採取進一步規管行動。

人類生殖科技管理局回覆指，調查小組已向警方提供資料，將繼續全力配合警方的調查工作。管理局指，正繼續就事件進行詳細調查，事件涉及送往化驗的胚胎活檢組織樣本出現樣本替代，目前沒有證據顯示事件由污染或過程中的程序違規引起，但事件可能涉及人為因素。管理局確認事件中並沒有任何胚胎被混淆或被錯誤植入人體。管理局較早時已暫停涉事中心可提供的14項治療服務，僅准許該中心提供3項與配子或胚胎儲存有關的服務，直至相關調查工作完成。

事發於今年5月，希愈生殖醫學中心將人工受孕胚胎的胚胎活檢組織樣本送往中大實驗室化驗，其後實驗室發現首宗個案的7個樣本中，有6個樣本不屬於原本父母；另一宗個案的兩個樣本，亦不屬於原本父母。醫務衛生局其後稱中心將事故拖延至7月初才通報衛生署，涉嫌違反《日間醫療中心實務守則》中須於24小時內通報的規定。